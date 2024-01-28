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Giriş Tarihi: 28.1.2024

Suudiler inşaat için Türk firmalarını bekliyor

Suudiler inşaat için Türk firmalarını bekliyor
Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 34. Olağan Genel Kurulu'nda Erdal Eren yeniden başkanlığa seçildi. Seçimin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Eren, "Suudi Arabistan özellikle çok büyük atılımın içinde. Prens Selman'ın 2030 vizyonu var. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapacak. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a çok büyük aktiviteyle faaliyetlerimizi artırmaya başladık. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde, bu görüşmelerin bir kısmı sözleşmeye bağlandı. Yaklaşık 2.7 milyar dolar sözleşmeyi imzaladık" dedi. Eren, önemli bir pazar olan Irak'ta, geçen yıl kurulan hükümetle, bekleyen yatırımların başladığını anlattı. Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Eren, Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden imar edileceğini, bu süreçte Ukraynalı makamlarla sürekli temas içinde bulunduklarını bildirdi.
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Suudiler inşaat için Türk firmalarını bekliyor
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