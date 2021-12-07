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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Tarımın Silikon Vadisi olacak

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Tarımın Silikon Vadisi olacak
İZMİR Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) ve Gastronomi Projesi'yle ilgili sohbet toplantısı düzenledi. Kestelli, "İTTM için toplam başlangıç yatırımımız yaklaşık 40 milyon lira. Yatırım bütçemizin 6 milyon lirası İzmir Kalkınma Ajansı fonlarından sağlandı. Ayrıca, TEKMER proje başvurumuzun onaylanması ile birlikte yaklaşık 4 milyon liralık bir destek de KOSGEB'ten sağlanacak. Bu iki proje için 10 milyon lira eş-finansman borsamız ve ortaklarımız tarafından karşılanacak. Biz İTTM'yi kısaca 'Türk tarımının Silikon Vadisi' olarak tanımlıyoruz. Her iki proje de borsanın 'tarımın servetini dönüştürme' hedeflerine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.
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