Tarımın Silikon Vadisi olacak

İZMİR Ticaret Borsası
Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi
(İTTM) ve Gastronomi Projesi'yle ilgili sohbet toplantısı düzenledi. Kestelli, "İTTM için toplam başlangıç yatırımımız yaklaşık 40 milyon lira. Yatırım bütçemizin 6 milyon lirası İzmir Kalkınma Ajansı
fonlarından sağlandı. Ayrıca, TEKMER
proje başvurumuzun onaylanması ile birlikte yaklaşık 4 milyon liralık bir destek de KOSGEB
'ten sağlanacak. Bu iki proje için 10 milyon lira eş-finansman borsamız ve ortaklarımız tarafından karşılanacak. Biz İTTM'yi kısaca 'Türk tarımının Silikon Vadisi' olarak tanımlıyoruz. Her iki proje de borsanın 'tarımın servetini dönüştürme' hedeflerine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.