Tarımsal sulamaya yüzde 50 Bakanlık desteği

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı kullandıkları su bedellerinin yarısını devlet karşılayacak. Destekten yararlanacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması şartı aranacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; "Sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecektir. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine ödenecektir. Sulama birlikleri tarafından oluşturulacak ödemeye esas icmaller Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir. İcmaller DSİ tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecektir. Ödemeler, üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacaktır" dedi.

YÜZDE 50 ORANINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK

1163 Sayılı Kanun kapsamında kurulan sulama kooperatifleri tarafından üreticiler adına tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini dönemi içerisinde ödeyen üreticilere, yüzde 50 oranında destekleme ödemesi yapılacağını ifade eden Öztürk "2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ait icmaller, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilecektir. Gerekli kontrolleri yapılıp onaylanan icmaller ödenmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir. Bu destekten yararlanacak üreticilerimizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartı aranacak olup, karar kapsamındaki destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sona erecektir. Söz konusu kararın tüm üreticilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.