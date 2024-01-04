TARSİM’den 9.2 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığıyla 2023'te 9 milyar 200 milyon lira devlet desteği sağlandı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara 8 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla afetlerden zarar gören üreticilere 8 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alın teriyle toprağı sulayan, üretimimize güç katan üreticilerimizin iyi günde de kötü günde de hep yanındayız" dedi. Rakamlarla 2023 başlığı altında 2023'te üreticiye sağlanan destekleri açıklayan Yumaklı, 3.1 milyon poliçe sayısı kesildiğini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören üreticilere 8 milyar liralık hasar tazminatı ödendiğini ve 2023 yılı boyunca toplam 9.2 milyar lira devlet desteği sağlandığını açıkladı. Yumaklı ayrıca 2023'ü kırsal yatırımların yılı yaptıklarına dikkat çekerek, 'Kırsal Kalkınma Projeleri'ne toplam 4 milyar 708 milyon TL hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi" açıklamasında bulundu.