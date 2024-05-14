Tavuk eti üretimi martta arttı

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜKSELDİ

Tavuk yumurtası üretimi ise martta aylık bazda yüzde 3,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 790 milyon 81 bin tavuk yumurtası üretildi.