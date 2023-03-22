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Haberler Ekonomi Haberleri TCDD deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:52

TCDD deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor

Hayırseverler ve çeşitli kurumların desteğiyle temin edilen konteynerler ve yaşam malzemeleri, TCDD'nin düzenlediği seferlerle deprem bölgesine ulaştırılıyor.

AA
TCDD deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerde hayatın normalleştirilmesine yönelik yardım faaliyetleri hız kesmeksizin sürüyor.

Yurdun dört yanından ve yurt dışından gönderilen yardımların depremden etkilenen illere gönderilmesinde tren seferleri büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda felaketin ilk gününden bu yana deprem bölgesine lojistik seferberliğini aralıksız sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ, hayırseverler, kurumlar ve firmalar tarafından bağışlanan konteynerleri, ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine sevk ediyor.

TCDD'den aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 1336 vagondan oluşan 82 tren seferi düzenlendi.

1514 konteyner, su, giyim, ısıtıcı, hijyen, jeneratör, seyyar tuvalet, kömür ve iş makinesi, bu seferlerle deprem bölgesine gönderildi.

Valilikler koordinesinde AFAD ve belediyelerin çalışmasıyla yardım malzemeleri, belirlenen noktalarda depremzedelere ulaştırıldı.

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TCDD deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
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