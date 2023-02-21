TCMB finansal hizmetler güven endeksi verilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı şubat ayında Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini paylaştı. Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.



Buna göre, Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,4 puan azalış kaydederek 141,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.



İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.



ALT SEKTÖRLER



2023 yılı Şubat ayında, 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,8, 16,1 ve 15,8 puanlık azalış olduğu gözlendi.