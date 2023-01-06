THY, 71.8 milyon yolcu taşıdı

THY Aralık 2022 dönemine ait hava trafiği sonuçlarını açıkladı. Aralık ayında hava yollarının üretim kapasitesi olarak bilinen arz edilen kapasitesini salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 7 üzerine çıkararak yüzde 81,6 doluluk oranıyla 5.5 milyon yolcu taşıdı.

71.8 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Aralık ayına ait gerçekleşmelerin açıklaması ile birlikte THY'nin Ocak - Aralık 2022 döneminde taşıdığı yolcu sayısı 71.8 milyon olarak gerçekleşti

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 394

Aralık 2022 sonu itibari ile filosundaki uçak sayısı 394 olan THY, 2022 yılındaki toplam yolcu doluluk oranı ise yüzde 80,6 olarak gerçekleşti.

Havayollarının üretim kapasitesi olarak bilinen Toplam Arz Edilen Koltuk K ilomete (AKK) Ocak – Aralık döneminde 2019 yılında 187,7 milyar iken, 2022 yılında ise 201,7 milyar olarak gerçekleşti.

KARGO TAŞIMACILIĞI YÜZDE 9 ARTTI

Ocak-Aralık doneminde taşınan kargo ve posta ise salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.7 milyon ton olarak gerçekleşti

DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

Sonuçları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon Ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik.2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.