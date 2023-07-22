THY yüzde 80 olan transit yolcu oranını tersine çevirmek istiyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Seul ve Japonya'da iki ayrı otelde düzenlenen tanıtım etkinlikleri öncesinde, beraberindeki bir grup gazeteciye uçakta açıklamalarda bulundu.

THY olarak, halen yüzde 80 civarında olan transit yolcu oranını tersine çevirerek, yurt dışı uçuşlardaki transit yolcu oranını yüzde 20 - 25'lere düşürüp, geri kalanların ise ülkemize gelen yolculardan oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Bolat, uçakta verdiği demeçte şunları kaydetti:

"TRANSİT YOLCULARIN ÜLKEMİZE HİÇBİR KATKISI YOK"

"Birçok kişinin tatil yaptığı, dinlendiği bir dönemde, biz Kore, Japonya ve Singapur'a gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Çünkü bu uçağın yüzde 75'i yüzde 80'i transfer yolcu, transit yolcu. Avrupa'nın birçok noktasından gelmiş, ülkelerine gidiyor. Bunun hem ülkemize hiçbir katkısı yok, hem de Türk Hava Yolları'na katkısı az. Bizim amacımız bu yüzde 80 transit yolcuyu tersine çevirmek; yani yüzde 20 - 25 - 30 transit olsun, kalan yüzde 70 ülkemize gelsin.

Talep bazında baktığımızda, Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı ilk zamanlar yıllık 200 bine kadar çıkmış. Sonra bu rakam geçen sene Kore için 90 bin - 100 bine gelmiş. Japonya 200 binlere kadar çıkmış, bu sene 30 binde kalmış. Yine milli geliri çok yüksek bir ülke Singapur'dan da 30 bin turist gelmiş.

DENİZ, KUM, GÜNEŞ DEĞİL; KÜLTÜR VE TARİH PEŞİNDELER

Bu üç ülkenin, Çin de dahil, en önemli özelliği, turistlerinin deniz, kum, güneş dediğimiz türün turistleri olmaması. Bu üç ülkenin en önemli özelliği insanlarının kültürel, tarihe merak sarmaları. Buradan gelen turistlerin bu özelliği var.

İkincisi de buradan gelen turistler Türkiye'de 3 bin dolardan fazla para harcıyorlar. Geçen sene Türkiye'ye 50 milyon turist geldi; 42 milyar dolar para bıraktı.

HEDEFTEKİ 10 ÜLKE

Halbuki biz 10 tane hedef ülke seçtik şimdi. Bu 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, her birinden 1'er milyon gelse ve 3'er bin ortalama bıraksa, 30 milyar ediyor, yani 10 milyon turist ve 30 milyar hedefimiz olmalı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, bu 10 ülkeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Bu 10 ülke batıda Amerika, Kanada… Amerika'da zaten 2 milyon hedefimiz var. Kanada'yı işin içine sokmaya çalışıyoruz. Kanada da çok büyük bir ekonomi. Bu ülkenin insanları uzaktan geldikleri için 1 haftadan aşağı gelmiyorlar. Asya'da ise Singapur, Kore, Japonya, Çin, Tayvan, Malezya, Endonezya. Avustralya'da da çok büyük bir potansiyel var.

"THY'Yİ DEĞİL, TÜRKİYE'Yİ ANLATIYORUZ"

Başkan Bolat, uçaktaki açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Biz de, Turizm Geliştirme Ajansımız olsun, Turizm Bakanlığımız olsun, bu konuda çalışıyoruz. Biz gelmeden birkaç gün önce bu üç ülkede televizyonlarda Türkiye reklamları çıktı. Biz de zaten buralara gittiğimizde Türk Hava Yolları'nı değil Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi hep anlattığımız bir şey vardı. Kore'nin yüzde 30'u Hıristiyan; orada bir anlam ifade ediyor ama bunu yüzyıllardır üç kadim dinin takipçileri, üç kadim dinin mensuplarının bir arada yaşadığı, üç kadim dinin mensuplarının kardeş kardeş yaşadığı bir coğrafya olmuşuz. Biz eskiden bunu anlatıyorduk. Gittiğimiz her yerde diyorduk ki kardeşçe barışla dünyada yaşamanın örneğini vermek istiyorsanız Türkiye'ye gelin, Anadolu'ya gelin, buraları ziyaret edin. Özellikle Diyarbakır'dan başlayarak Diyarbakır, Antakya, Mardin, Urfa, Kapadokya diğer 7 kilisenin olduğu hat; buraları anlatıyorduk.

"MEDENİYETİN KÖKÜ, BAŞLANGICI TÜRKİYE'DE OLDU"

Şimdi bu senenin başından itibaren yeni bir şey daha uyguluyoruz. İnsanlar nereden geldiğini çok merak ediyor. Soyu nereden gelmiş, kökleri nerede... Bunu bilemiyoruz ama bildiğimiz çok önemli bir şey var o da şu:

Medeniyetin kökü, başlangıcı Türkiye'de oldu, Taş Tepeler'de oldu. Göbeklitepe'yle başlayan kesimlerle, milattan 12 bin yıl önce insanlık ve mağarada avlanan, 'vahşi' kabul ettiğimiz insan bir anda Şanlıurfa'da medeniyeti oluşturmaya başlıyor.

TAŞ TEPELER'İN RESTORASYONUNDA SPONSORLUĞU THY ÜSTLENDİ

Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlık, medeniyet burada kurulmuş. Biz de THY olarak bu Taştan Tepeler'in restorasyonu ve halka açılması konusunda sponsorluk aldık.

10 - 11 tepe var; buraları açacağız. Buralara geldi mi insanlar yarım saat bakıyor gidiyor. Buralarda 2 günlük, 3 günlük programlar oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela balonla yukarı çıkacak insanlar bütün o bölgeyi görecekler. Hava açık olduğunda Nemrut Dağı gözüküyormuş; kalıntılar da görünüyormuş. Oraya kalktığında Harran'ı görecek; Harran'da biliyorsunuz dünyadaki ilk üniversite kurulmuş. Artık oraları çabucak gelinip gidilen bir yer değil de 2 gün geçirilecek bir yer haline getireceğiz.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ 18 MİLYAR DOLAR"

Biz, Hizmet İhracatı Birliği'nin zaten altındayız THY olarak. En önemli hizmet ihracatı yapan şirketiz. 15.5 milyar dolar yapmışız; Türkiye'de en çok yapan 5 firmayı topluyorsun, bizim rakamımıza denk geliyor. Bu seneki hedefimiz inşallah 18 milyar dolar.

Hizmet İhracatı'ndaki arkadaşlar, oralara yeni oteller yapmak üzere bayağı bir motive oldular. Buraları geliştirmek için gidiyoruz.

Biz şimdi özellikle Uzakdoğu'dan Uzak Batı'dan, Amerika'dan Türkiye'ye gelen turistlere, yolculara bir Şanlıurfa gidiş dönüş biletini bedava verelim diyoruz. Biliyorsunuz zaten stopover'ımızda (duraklama) otel veriyoruz; 1 gün İstanbul'da kal diye.

YABANCI TURİSTİN KÜLTÜR SEYAHATİNE ÜCRETSİZ BİLET PROJESİ

Aynı konseptte İstanbul'a gelen yolcuya, "Kültürel kodlarını, kültürel genetiğini öğrenmek istiyorsan muhakkak buraya gitö diyeceğiz, ücretsiz bilet vereceğiz. İşte bunun için gidiyoruz. Bizim gitmemizin en önemli amaçlarından bir tanesi; yüzde 80 olan transit yolcu oranımızı tersine çevirerek, ülkemize gelip bu insanların 3 bin dolarlık, ülkeye katkısını artırmak.

THY'NİN 2033 HEDEFİ 56 MİLYAR DOLAR; EKOSİSTEMLE 144 MİLYAR DOLAR

Bu, İstanbul'un ekonomisine de katkıda bulunuyor, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunuyor. Bizim 2033 yılı hedefimiz 56 milyar dolar civarında bir gelir getirmek; tek THY olarak. Ekosistemle bunun 144'e çıkmasını planlıyoruz. Nedir bu ekosistem? Bir, kendi iştirak şirketleri; iki, hizmet ihracına olan katkısı; üç, bu şekilde yerel ekonomiye katkısı.

"SEUL 20 YILDIR UÇUŞ AĞIMIZDA"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye Tanıtım Etkinlikleri'nin ilk durağı olan Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı konuşmada ise, "Seul Türk Hava Yolları olarak düzenlediğimiz Uzak Doğu turumuzun ilk durağı. Aynı anda hem kadim, hem modern, hem hızlı, hem yavaş bir şehir olan Seul'ün sadece Güney Kore'nin ve Uzak Doğu'nun değil, aynı zamanda dünyanın da en güzel şehirlerinden biri olarak değerlendirildiği sizlerin olduğu kadar bizlerin de malumudur. Bu anlamda 20 yıldan daha uzun süredir uçuş ağımızda bulunan bu güzel şehirde bu etkinliğimizi düzenlemek bizleri sevindiriyor. Seul'de ve Güney Kore'deki mevcudiyetimiz oldukça eskiye gidiyor. Bu şehre ilk olarak 26 yıl önce, yeni milenyumun ilk yılında uçtukö ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel mirasına vurgu yapan Bolat, "Biliyorsunuz ki Türk halkı Güney Kore halkı gibi misafirperverliğiyle tanınıyor ve THY olarak biz de ödüllü hizmet kalitemizde bu misafirperverlikten ilham alıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK KEŞFEDİN, DÜNYANIZI GENİŞLETİN'

"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, 421 uçaklık filosuyla İstanbul'u merkeze alarak 5 kıtada 129 ülkeye uçuyor. Aralık ayından itibaren 130'uncu ülke olarak da Avustralya'ya uçmaya başlayacağız.

Şu anda Seul'e haftada 11 yolcu, 2 de kargo uçuşu gerçekleştiriyoruz. Yakın gelecekte Seul'de ve Güney Kore'deki işbirliklerimizin artırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. THY olarak son 20 yılda çok hızlı büyüdük ve birçok ödüle layık görüldükö" diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, "Türkiye'yi daha fazla keşfedin ve dünyanızı genişletin" sözleriyle sonlandırdı.

THY'NİN JAPONYA'DA 36'NCI YILI

Seul'deki organizasyonun ardından, etkinliğin ikinci durağı, Japonya'nın başkenti Tokyo oldu. Bolat, buradaki konuşmasında ise şunları söyledi:

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk çok eskilere dayanıyor. Ülkelerimiz arasında coğrafi mesafe çok uzun olabilir ancak iki halkın da kalben birbirine çok yakın olduğunu biliyoruz. Japonya'da 36'ncı yılını kutlayan THY olarak, bu süre boyunca Türk ve Japon halklarını buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ancak biz sadece yolcuları ve kargoları taşımıyoruz. Tarih taşıyoruz, kültür taşıyoruz ve medeniyet mirasımızı taşıyoruz. THY olarak kıtaları ve ülkeleri, insanları birbirine bağlayarak, Türk halkının kültüründen ilham alan misafirperverliğiyle, yolcularımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Bu yıl bizim için önemli yıl dönümleri içeriyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve markamız THY'nin de 90'ıncı yıl dönümü. Türkiye'ye seyahat eden bir Japon, Türklerin Japonlardan çok hoşlandığını görmüştür. 2024 yılında Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağız. Ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da eskiye, ilk resmi ziyaretlerin gerçekleştiği 1880'li yıllara kadar uzanır. Halklarımız arasında güçlü bağları şekillendiren Ertuğrul Fırkateyni'nin bu ziyareti ve sonrasındaki trajik olaylar da hafızalarımızda güçlü bir biçimde duruyor ve bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyor.

"KARDEŞ JAPON HALKINI ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUZ"

Son yıllarda Türkiye'ye gelen Japon ziyaretçi sayısı artsa da, biz kültür ve turizm alanında yapılacak daha çok şey olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak Türk - Japon ilişkilerini güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Japonya'yı bir kardeş ülke ve Uzak Doğu'da çok önemli bir merkez olarak görerek, birçok kültürel ve tarihi mekanıyla ünlü olan ülkemize Japon halkını davet ediyoruz."

"TÜRK MUTFAĞINI YERİNDE TATMAK EN İYİSİDİR"

Türkiye genelinin yanı sıra, Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer mekanları da kapsayacak şekilde Taş Tepeler'in önemine vurgu yapan Bolat, THY'nin, dünyaca ünlü Türk mutfağının en güzel örneklerini de yolculara sunduğunu söyledi.

Bolat, "Türk mutfağını kendi yörelerinde, Ege'den Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar bölgelerinde, yerlerinde tatmak en iyisidir. Böylece ülkemizin çeşitliliğinin ve zenginliğinin tadını çıkarabilirsiniz" dedi.

STOPOVER PROGRAMIYLA ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Tokyo'daki konuşmasının son bölümünde, THY'nin stopover programına da değinen Bolat, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, İstanbul'u merkez alarak 5 kıtada 129 ülkeye hizmet veriyor. Bu yılın aralık ayında ülke sayısını 130'a çıkaracağız. Avustralya'ya da uçarak, 5 kıtada uçan tek havayolu olacağız. Milyonlarca insan İstanbul'u keşfetmek için bağlantılı uçuşlarında THY'yi tercih ediyor ve stopover programımızla bu büyülü şehirde 2 geceye kadar vakit geçirebiliyorlar. İstanbul Havalimanı üzerinden bağlantı yapan yolcularımıza stopover programı ile 1 gün; business yolcularına 2 gün şehirde konaklamayı ücretsiz olarak sağlıyoruz. Böylece şehrin tarihini ve kültürel yaşamını keşfederek, Türkiye'nin tadının çıkarılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.