THY’den Jolly ile otel işbirliği anlaşması

TÜRK Hava Yolları (THY), Jolly ile çevrim içi otel rezervasyonu hizmeti için işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği ile yolcular, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek. THY yolcuları aynı zamanda konaklamalarından mil kazanırken şirketin "Miles&Smiles" yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 euro için 2 mil sahibi olacak. Kazanılan miller, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin mil bakiyelerine yansıtılacak.