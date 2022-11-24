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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:16

TİHEK, 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yazılı ve sözlü sınavla 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak.

AA
TİHEK, 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere hukuk fakültesi mezunları arasından 15 kişi alınacak.

Başvuracak adaylarda 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden ve son 5 yıl içindeki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 70 ya da daha fazla puan alma şartı aranacak.

Adayların puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek 300 kişi, yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınav Ankara Üniversitesince, sözlü sınav ise TİHEK tarafından yapılacak.

Adayların, 1 Ocak 2023 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

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TİHEK, 15 insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı alacak
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