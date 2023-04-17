TMO deprem bölgesinde kota sınırı olmadan alımlara devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki üreticilerden 3 bin 950 ton buğday, 1906 ton arpa ve 245 bin 901 ton mısır alımı yapıldığını belirterek, "Kota ve cins sınırı olmadan yapılan alımlar sayesinde bölgedeki üreticilerin ihtiyacı giderildi." dedi.

Güldal, TMO olarak afetten hemen sonra harekete geçerek depremzede vatandaş ve çiftçilerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

TMO'nun depremden etkilenen illerde faaliyet gösterdiğini vurgulayan Güldal, şu anda bütün tesislerin faaliyette olduğunu bildirdi. Güldal, tesislerde ürün alım işlemlerinin bölgedeki üreticileri destekleyecek şekilde yapıldığına dikkati çekerek, "Depremzede üreticilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. TMO olarak deprem bölgesinde herhangi bir cins ve kota sınırlaması olmadan alım yapıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasına müsaade etmiyoruz. Üreticilerimizin elinde kalan ürün olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Depremden etkilenen illerde 15 Şubat'tan itibaren TMO işletmeleri tarafından alım yapılmaya başlandığını dile getiren Güldal, şunları kaydetti:

"Depremden sonra TMO iş yerlerimizde toplam 46 bin 878 ton mısır ve toplam 150 ton buğday alımı yapıldı. Lisanslı depolar üzerinden de üreticilerin ürünleri alınıyor. Lisanslı depolarda toplam 199 bin 23 ton mısır, 3 bin 800 ton buğday ve 1906 ton arpa alındı. Böylelikle deprem bölgesindeki üreticilerden toplam 3 bin 950 ton buğday, 1906 ton arpa ve 245 bin 901 ton mısır alımı yapıldı ve 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapıldı. Kota ve cins sınırı olmadan yapılan alımlar sayesinde bölgedeki üreticilerin ihtiyacı giderildi."

"TMO STOKLARINDA SIKINTI YOK

Güldal, TMO olarak depolarda herhangi bir ürün sıkıntısı olmadığını ifade ederek, Ramazan Bayramı'ndan sonra da piyasada oluşabilecek dalgalanmalara karşı müdahale güçlerinin bulunduğunu anlattı.

Stokların dış alımlarla da desteklendiğini belirten Güldal, TMO'nun kendi ürünleriyle de piyasayı regüle edici etkisi olduğunu sözlerine ekledi.