Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dört gözle beklediği TOGG'un vegan anlayışla üretileceğini belirterek, araçta deri materyal kullanılmayacağını söyledi. Varank, "Nasıl İHA/ SİHA'da doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak araçta da başarırız" ifadelerini kullandı. Uzaya gidecek kişi sayısının elenerek 15'e düştüğünü anlatan Varank, sağlık testleri, psikolojik testler ve özel makinelerle uzay şartlarında dayanıklılığı ölçen G testlerinin ardından son kalan 2 kişinin ABD'ye gönderileceğini dile getirdi. Bakan Varank, son gelişmeleri SABAH'a anlattı:TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Araçlar seri üretim bandından inecek. Hem Avrupa Birliği'ne gidecek, hem de Türkiye'den tip onayı için TSE ile çalışmaya başlayacak. Oradaki süreç 5/6 ay sürecek.TOGG vegan olacak. Deri kullanılmayacak, deri koltukları olmayacak. Şirket politikası gereği yeşile önem veren, çevreci, hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim. Ön satış konusu fabrika açıldıktan sonrası için olabilir.Şarj istasyonları için açılan teşvik programına 200'e yakın firma başvurdu. Şu anda ihaleyi alan firmalar var. Yatırımlarına başladılar, bizim hedefimiz 2023 sonuna kadar 81 ilde 1500 hızlı şarj istasyonu kurulması.Türkiye'nin 2 milyon araç üretime kapasitesi var ve 30 milyon dolar ihracat yapılıyor. Biz TOGG ile 'start-up'ları devreye koyduk. 3 kişilik firmalar TOGG'a teknoloji geliştiriyor. Katma değer küçük teknolojilerden gelmeye başlayacak.Türk büyükelçilere TOGG verilmesi konusunu çalışıyoruz. Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde büyükelçilerin kullanması çok prestijli bir şey.Milli Uzay programı çerçevesinde aya gidecek kişinin seçimi için sağlık testleri, psikolojik testler, G testleri yapılacağını belirten Varank, başvurular arasından eleme yapılarak sayının önce 30'a ardından 15'e düşürüldüğünü ifade etti.