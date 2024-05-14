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Giriş Tarihi: 15.5.2024

TOGG’a özel krediye indirimli hayat sigortası desteği

TOGG’a özel krediye indirimli hayat sigortası desteği
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, kendi segmentinde pazar liderliğini devam ettirirken, elektrikli araçlar arasında nisan ayının da en çok satılan markası oldu. Elektrikli otomobil sahibi olmayı planlayanlar, son dönemde Togg için düzenlenen farklı finansman kampanyalarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bunlardan kimi faizsiz kredi imkânı sunarken kimi de özel faiz oranları ve vade seçenekleri içeriyor. Kullanıcılarına bankalara oranla yüzde 40'a varan indirimlerle kredi hayat sigortası sunan olayinkolayi.com da Togg alacaklara uygun fiyatlı hayat sigortası desteği sağlıyor. TOGG'a özel düzenlenen kredi kampanyalarından yararlanarak elektrikli araç almayı planlayanların önünde "hayat sigortalı" ve "hayat sigortasız" şeklinde iki ayrı kredi alternatifi de bulunuyor.

% 40'A VARAN İNDİRİM
Kredi hayat sigortası yaptırmayanlar, normalden daha yüksek faiz ödemek durumunda kalırken, sigorta yaptıranlar ise ekstra poliçe masrafıyla karşılaşıyor. Hayatın beklenmedik sürprizlerine karşı hayat sigortalı Togg kredisi kullananlar, olayinkolayi. com sitesine başvurduklarında, sigorta poliçelerinde yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf edebiliyor. Togg almak için taşıt kredisi kullanmayı planlayanlar, olayinkolayi. com sitesini kullandıklarında sadece hayat kredisi poliçesinde tasarruf etmekle kalmıyor, ayrıca kredi süreçleriyle ilgili tüm sorularına da hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında 0850 222 3466 numaralı Çağrı Merkezi veya WhatsApp hattı üzerinden yanıt buluyor.
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TOGG’a özel krediye indirimli hayat sigortası desteği
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