Toplanan inek sütü miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 7,7 artarak 982 bin 322 tona ulaştı. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 2 milyon 799 bin 328 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı aylık bazda da yüzde 9 artış gösterdi. Şubatta 901 bin 485 ton inek sütü toplanmıştı.

Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 427 bin 94 tona çıktı.