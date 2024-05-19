Toplu taşıma yoksa servis devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birtakım şirketlerde, kamunun ortaklığı olduğu yapılarda görevlendirilenler istisnai de olsa yüksek (maaş) alabiliyorlar. Kamuoyunda bir tepki oluştu bu konulara, adaletsizlik duygusu oluşturdu. Dolayısıyla bir genel sınır koyma kararı aldık" dedi.Yılmaz, katıldığı yayında kamuda tasarruf önlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Genel müdür ve idarecilerimizin ihtiyaçlarını daha maliyet etkin bir şekilde çözeceğiz. Hizmetin getirdiği şeyler yapılacak ama esas ana fikir şu, kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç duyanlar oradan bu hizmeti alsınlar. 'Zorunlu haller dışında yerli araç kullanılsın' diyoruz.""Kamuya eleman alınmayacak" diye bir şey söz konusu olmadığını söyleyen Yılmaz, "Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse yine o kadar istihdam edilebilecek ama bunu aşmayalım" dedi. Yılmaz, şunları kaydetti: "Toplu taşıma imkânı olmayan yerlerde aynı uygulamalar devam edecek. Şu anda devam eden servisler de süresi doluncaya kadar devam edip yenilenme aşamasında yeni bir yönteme geçmiş olacağız. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlarına birtakım destekler de sunulacak."