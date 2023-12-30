Tüm zorluklara rağmen hedefe koştu

Türk turizm sektörü 2023'te tarihinin en zorlu sınavlarından birini verdi. Deprem felaketi, seçim süreci, iklim krizi, Rusya-İsrail savaşı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla sektör ardı ardına zorlu süreçlerle sınandı. Tüm bunlara rağmen yılsonu hedefleri için var gücüyle çalışan Türk turizm sektörü, 11 ayda 52.5 milyon turisti ağırlamayı başardı.2023 yılına büyük hedeflerle başlayan sektörün ilk zorlu sınavı iklimsel oldu. Kurak geçen ocak ayı nedeniyle beklenen kar yağışını alamayan kayak otelleri, birçok pisti suni karlamalarla açmak zorunda kaldı. Uzun süredir Rusya pazarına yönelik tanıtım yapan kayak tesisleri, yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle burada ciddi bir pazar kaybıyla karşı karşıya kaldı. Kayak otelleri iklimsel sınava karşı mücadele verirken bu sefer de şubat ayında yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketini yaşadı.6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 13 ili birden etkiledi. 50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 100 binlerce kişinin de evsiz, kaldığı deprem felaketinin ardından tüm ülke seferber oldu. Bu süreçte elini taşın altına koyan sektör, deprem bölgesine taşıdığı erzakların yanı sıra depremzedelere kapılarını açtı. Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre sadece Antalya'da 88 bin depremzede konaklatılırken, tüm Türkiye'deki otellerde konaklayan depremzedelerin sayısı 100 bini aştı.Şubat ve mart ayını yasla geçiren Türkiye, ramazanla birlikte iftar çadırlarını da bölgede kurdu. Buruk geçen Ramazan bayramının arından nisanda turizm sektörü için sezon başlangıcı yapıldı ve kapılar açıldı. Ancak bu dönemde depremin yurtdışı basınında sıkça yer alması nedeniyle yabancı turistte bir endişe oluştu. Negatif algıyı kırmak için hem sektör oyuncuları hem Turizm Bakanlığı hem de Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) çok güçlü bir tanıtım çalışması yaptı. Depremden etkilenmeyen bölgeler detay detay anlatıldı.Bu yıl turizmcilerin bir diğer sınavı da oda doluluklarında oldu. Turist sayısında çok güçlü bir artış yaşanıyor olmasına rağmen otellerin doluluk ortalamaları beklenenin altında kaldı. Bunun en temel sebepleri arasında ise kayıt dışına yol açan, devletin ciddi bir vergi kaybı yaşamasına neden olan ve güvenlik zafiyetini oluşturan günlük kiralık evler oldu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından Türkiye'ye gelen ve burada konut alan ya da kiralayan yabancı turistler bu konutları gayri resmi kiralamaya başladı. Bu sorun hızla büyürken Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya el attı. Halk arasında AIRBNB yasası olarak bilinen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik yasa ekim ayında çıkarıldı. Resmi Gazete'de de yayımlanan yasa 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.Türk turizm sektörü bu yıl boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen yılın 11 ayında bir önceki yıla göre yabancı turist sayısını yüzde 10.82 artırdı. Bu dönemde Türkiye, 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Ana pazarımız olan Rusya-Ukrayna'nın yaşadığı savaşa rağmen Rusya en çok turist gönderen ülke olarak liderliği elden bırakmadı. 6 milyonu aşkın Rus ülkemizi ziyaret etti. Yine bu yılın öne çıkan pazarları arasında İngiltere başrollerden birini oynadı. İngiltere'den gelen turist sayısı 3 milyon 711 bin oldu. Bu yılın sonunda İngiltere için planlanan 4 milyon hedefine çok yaklaşıldı. Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 10 artarken, Almanya 5 milyon 959 bin kişiyle en çok turist gönderen ikinci ülke oldu. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile geliştirilen pozitif ilişkiler de turizm rakamlarına yansırken burada en çok öne çıkan pazar ise Suudi Arabistan oldu. Bu yılın bitimine sayılı günler kaldı. Sektör bu yıl için koyduğu 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefine tüm zorluklara rağmen yaklaştı.Mayıs ise Türkiye ise Türkiye'nin seçim ayı oldu. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve vekil seçim süreci Türkiye'de demokrasi şöleni olarak tamamlandı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seçim sürecinin etkisiyle turizm hareketliliği yavaşladı.Yılın 5 aylık sürecinde üst üste yaşana zorluklara rağmen Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.81 artışla, 11 milyon 462 bin 407 oldu. Haziran ayı ise turizm sektöründe gerçekten beklenen coşkunun hissedildiği dönem olarak etkisini hissettirdi. Türkiye özellikle haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında yoğun bir turist akınına uğradı. Hatta öyle ki yoğun taleple birlikte sezon ekim sonuna kadar uzadı.