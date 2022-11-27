Turizmcilerin yüzü gülüyor: Kasımda oda fiyatı ortalama 100 euro

Turizmin başkenti Antalya'da turizmcilerin yüzü gülüyor. Bu yıl hem sıcak havalar hem de artan turist talebi ile sezonu uzatan oteller tarihi bir rekor kırıyor. Antalya'daki otellerin yüzde 70'i kış sezonu nedeniyle kasım-nisan aylarında kapılarını kapatırdı. Ancak bu yıl yüksek taleple bazı oteller 12 ay çalışma kararı almış. Böylece her yıl yüzde 70'i kapanan otellerde bu yıl oran yüzde 60'a gerilemiş. Hali hazırda yüzde 40'ı açık olan Antalya otelleri, hem yabancı turiste hem de toplantı, kongre gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Kasım ayında tarihi bir rekor kırarak yüzde 80 doluluklara ulaşan Antalya otelleri, rekor yıl olarak adlandırılan 2019'u geçmiş durumda. 2019 Kasım doluluklarının yüzde 20 üzerinde çıktıklarını belirten turizmciler, elde ettikleri gelirden de mutlu. 5 yıldızlı otellerde fiyatlar ise günlük kişi başı 45 euro ile 130 euro arasında değişiyor. Yani iki kişilik bir oda fiyatı günlük 90 euro ile 250 euro arasında seyrediyor. Aralık ayı için şimdiden rezervasyon aldıklarını belirten turizmciler, aralık ayının da rekorla kapatılabileceğini belirtirken yüzde 60-70 arasında doluluk öngördüklerini ifade ediyor.ASKA Lara Otel Genel Müdürü Ayhan Göksel, kasım ayı doluluk ortalamalarının yüzde 92 olduğunu söyledi. Göksel, "Kasım 2019'u hem doluluk hem de gelirde yüzde 28 aştık. Aralık ayı için yüzde 45 rezervasyon aldık. Son dakika gelenlerle birlikte bu oran yüzde 70'leri görür. Aralık normalde Antalya'da doluluk oranlarının en düşük ayıdır ancak biz şu ana aralık ayına girmeden o ay için bütçelediğimiz rakamlara gelir olarak ulaşmış durumdayız" dedi. Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle otellerin bu yıla biraz tedirgin başladığını anlatan Göksel, "Ancak 2019 yılını aşmayı başardık. Hem pazar hem de ürün çeşitliliğini artırdık. Bu yıl bize 80 ülkeden misafir geldi. Bu da bize bu yıl pozitif olarak yansıdı" diye konuştu. "Oda fiyatı 20 euro" iddialarının magazin olduğunu anlatan Göksel, "Bir pazarlama stratejisi. Uçak koltuğu gibi düşünün. 20 euro uçak bileti denir ancak ben daha 20 euroya uçak bileti alanı görmedim. Antalya'da 20 euroya oda satan otel yok. Bölge ortalaması kişi başı fiyatlar 40-60 euro. Ancak lüks segment otellerde kişi başı 100- 120 euro bandında" dedi.LİMAK Atlantis Hotel Genel Müdürü Erkan Saatçioğlu, otel ve bölge doluluklarının çok yüksek olduğunu belirtti. Bu durumun bölge esnafının da yüzünü güldürdüğünü anlatan Saatçioğlu, "Kasım ayında gelen turistler minimum bir hafta konaklıyor. Şehir merkezine gidip alışveriş yapıyorlar aynı zamanda yemek yiyorlar. Bu hem restoranlara hem mağazalara hem de merkeze giden gelen otobüs, minibüs, taksilere katkı sağlıyor" dedi.TRENDY Hotel Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Serkan Kargıner, "Açık olan üç otelimizde kasım ayı doluluk oranları yüzde 75'in üzerinde. Rekor yıl olan Kasım 2019'a göre hem doluluk hem de gelirde yüzde 20-25 artış var. Hem yabancı turist talebi hem kongre etkinlikleri çok fazla. Kongre etkinlikleri fiyatları da artırıyor" dedi. Aralık ayına çok yüksek bir talebin olduğunu anlatan Kargıner, yüzde 60-70 doluluk beklediklerini ve tarihin en dolu aralık ayını geçireceklerini aktardı. Kargıner, ocak ayı için de spor turizminden ciddi bir talebin olduğunu belirterek, bunun otellerin günlük doluluklarına yüzde 15 katkı sağladığını söyledi.NIRVANA Hotels CEO'su Korhan Alşan, bölgede ürün çeşitliliğinin arttığını belirterek, "Yaz sezonunun sonlanmasıyla birlikte toplantı, kongre, seminer, spor turizmi gibi etkinlikler çok arttı. Mesela biz geçen hafta bisiklet turizminin önemli bir etkinliği olan Uci Gran Fondo yarışmasının Türkiye ayağına ev sahipliği yaptık. Şu an bir tıp kongresi yapılıyor burada. Bunlara eş zamanlı olarak tatil için de gelenler var" dedi. 579 odalı bir otel olduklarını anlatan Alşan, "Kasım ayı oda fiyatlarımız 220 euro bazında. Buna rağmen doluluklarımız yüzde 70'lerde. Aralık ayında christmas için talepler var. Oda fiyatları aralık ayının üçüncü haftası 400 euroya kadar çıkıyor" dedi.LARA Barut Collection Oteli Genel Müdürü Cem Karacan, beklentilerinin çok üstünde bir kasım ayı geçirdiklerini belirterek, "Misafir kalitesi açısından da çok güzel bir yıl geçirdik. Kasım ayı doluluğumuz yüzde 68. En düşük oda kategorimiz 135 euro kişi başı. İki kişi fiyatımız 270 euro" dedi. Bu yıl İngiliz ağırlıklı turist ağırladıklarını anlatan Karacan, "İngiliz, Rus ve Almanlar ilk üçte. Aralık ayı da için talepler gayet güzel gidiyor. Yılbaşı için rezervasyonlar şimdiden geliyor. Yüzde 40'ları yakaladık. Kış döneminde son bir hafta çok rezervasyon geliyor. Aralık ayında da rekor kıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.