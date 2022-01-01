Turizmde fuar atağı

Küresel salgın Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri de fuarcılık oldu. Bu dönemde sınırlanan seyahat hareketi nedeniyle birçok uluslararası fuar ya ertelendi ya da online platformlara taşındı. 2021'de küçük kıpırdanmalar olsa da asıl etki 2022'de yaşanacak.
Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) raporuna göre, bu yıl Türkiye'de 117'si uluslararası olmak üzere 367 fuar düzenlenecek. Bu fuarları 1 milyonu aşkın yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
1.500 EURONUN ÜZERİNDE
Dünyadaki omicron varyantı nedeniyle bazı fuarların takvim açıklamada çekimser davrandığını belirten Dünya Helal Zirvesi
Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, yılın ikinci yarısından itibaren toplam fuar sayısının 500'ü aşabileceğini söyledi. Ete, "Uluslararası fuarların sayısının da 150'yi aşacağını öngörüyoruz" dedi. Türkiye'nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Ete, "Eylül 2021'de ülkemizde fuarlar yeniden katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açmaya başladı. Bu dönemde yurtdışı milli katılım ve yurtiçi uluslararası fuarlarımızın birçoğunu başarı ile gerçekleştirdik" diye konuştu.
2022'de TOBB takvimine göre 117 uluslararası fuarın gerçekleştirileceğine dikkat çeken Ete, "9. Helal Expo İstanbul
, İstanbul Jewelry Show Mart, Worldfood İstanbul, Züchex 32. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı bunlardan bazıları. Uluslararası fuarlara güçlü bir yabancı ilgisi var. 1 milyonu aşkın yabancı katılımcı ve ziyaretçi bekleniyor" dedi. Fuar turistinin ciddi harcama potansiyellerinin bulunduğuna dikkat çeken Ete, "Bir turist ortalama 750 euro harcarken fuara katılanlar 1.500 euronun üzerinde harcıyor" ifadelerini kullandı.
MERKEZLERDEN BİRİ OLACAK
Türkiye'nin konumu itibarıyla uluslararası fuarlar açısından çok kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Ete, şöyle devam etti: "Ayrıca milli hava yolu taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın birçok ülkeden direkt İstanbul'a uçuyor olması, fuar katılımcıları açısından büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye'de fuar merkezlerine de ciddi bir altyapı yatırımı yapıldı. Özellikle pandemi sonrası dönemde ülkemizin daha da öne çıkacağını, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda fuarcılık alanında dünyanın merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz."
PAKİSTAN'A YATIRIM YAPACAK
ASEL Expo'nun 2022 yılına dair hedeflerini de paylaşan Ete, şunları anlattı: "Yurt içinde 3 yeni fuar projemizi hayata geçireceğiz. Helal Expo ve Dünya Helal Zirvesi'ni 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde Tataristan/ Kazan'da düzenlenen 5. Rusya Helal Expo fuarında ikinci kez Türkiye Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ayrıca İngiltere, Polonya, Senegal, Pakistan, Amerika gibi dünyanın birçok ülkesinde milli katılım organizasyonlarına imza atacağız. 2022'de Pakistan'da fuarcılık alanına yatırım yapmayı planlıyoruz. Kendi fuarımızı organize edeceğiz."
60 ULUSAL KONGRE DÜZENLENECEK
Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı TÜRSAB MICE Turizmi İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, 2021'de 50 ulusal kongre, 300 eğitsel toplantı ve sempozyumun gerçekleştiğini söyledi. MICE sektörünün 2021 yılını 2019'un yüzde 60 gerisinde tamamladığını anlatan Kurt, "2022 yılı için uluslararası organizasyon nerdeyse yok denecek kadar az fakat ulusal kongre, toplantı, eğitim, sempozyum vb. organizasyonlar bazında oldukça yoğun bir takvim söz konusu. Mart 2022 itibarıyla beklentilerimiz oldukça yüksek. Her şey yolunda giderse 2022'de 60 ulusal kongre, 700 civarında da büyük toplantı öngörüyoruz" diye konuştu.