Türk Somonu rekora doymuyor: İlk 10 ayda 121 milyon dolar

Türk Somonu Çalışma Grubu Başkanı Osman Parlak, 2020 yılının tamamında 56 milyon 327 bin liralık Türk somonu ihracatı yaptıklarını ancak 2021 yılının ilk 10 ayında ise geçtiğimiz yıl tüm yıl yapılan bu rakamın iki katına çıkarak 120 milyon 946 bin 674 dolara ulaştıklarını ve yılsonu hedeflerinin de 150 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu ihracatın büyük bir bölümünün Sinop ve Samsun'dan yapıldığını belirten Başkan Osman Parlak, "Pandemi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiledi. İhracat beklentilerinin hiç biri neredeyse tutmadı. Ancak somon balığı adeta coştu. Başta Japonya ve Rusya olmak üzere 18 ülkeye ihracat yapıyoruz 2021 yılı sonunda ihracat hedefimiz 150 milyon dolar. Bunu da çok kolay yakalarız." dedi.

Osman Parlak, Türk somonunu tescilli marka haline getirdiklerini söyledi. Bu sektörde hedeflerinin devler ligine girmek olduğunu belirten Osman Parlak, "Türk somonu ülkemizin 2023 yılındaki büyük ihracat rakamı hedeflerinden en büyük kalemlerinden birini oluşturacaktır. Bizim hedefimiz 2023 yılında 400 milyon dolar ihracat yapmak. 2030 yılı hedefimiz ise 200 bin ton balık üretip 1 milyar dolar ihracat yapmaktır" diye konuştu.

2023 yılında 2bin 500 kişinin 2030 yılında ise 5 bin kişinin somon balığı üretim ve ihracatında iş imkanı bulacağını belirten Osman Parlak, " Dünyanın en lezzetli somon balıklarından biri ülkemizde üretiliyor. Başta Sinop Üniversitemizin su ürünleri Fakültesi olmak üzere bir çok üniversitemizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bilimsel üretim yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında dünyanın en lezzetli somon balığını üretmektir. Bu bizim için ulaşılabilir bir hedef. Şunu belirtmek isterim ki 2022 yılında Samsun'da en çok vergi veren, en çok istihdam yaratan en çok ihracat yapan firmalar balıkçılık sektöründen çıkacaktır. " dedi.

Osman Parlak, yeni dönemde en büyük hedeflerinin Çin pazarı olduğunu belirterek, "Çin dünyanın en önemli pazarlarından biri. Ülke olarak ta Çin ile derin ilişkilerimiz var. Biz de özellikle somon balığını bu ülkede daha çok satmak ve buradan önemli bir gelir getirmek istiyoruz. Bunun için yaptığımız çalışmalar olumlu gidiyor. Yakın zamanda önemli bir pazarımız Çin olacaktır." şeklinde konuştu.