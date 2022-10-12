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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Türk Telekom ‘WiFi İşyerim’ ile KOBİ’ler dijitalleşiyor

Türk Telekom ‘WiFi İşyerim’ ile KOBİ’ler dijitalleşiyor

Şirketler müşteri veya misafirlere WiFi hizmeti sunarken yasal düzenlemelere uymak zorunda. Türk Telekom bu hizmeti uyumlu ve güvenli şekilde sunuyor

İNTERNET hizmeti artık pek çok yerde talep edilen temel bir ihtiyaç haline geldi. Ancak işletmeler bu talebi karşılamakta zaman zaman zorlanabiliyor. Türk Telekom'un yeni hizmeti internet altyapısı üzerinden işletmelerin kendi müşterilerine, yasal yükümlülüklere uyumlu, güvenli ve kaliteli, kendi markaları ile özelleştirebildikleri WiFi hizmeti sunmasını sağlıyor. 'WiFi İşyerim' ile işletmeler yasal yükümlülüklere yüzde 100 uyumlu bir şekilde log kayıtları tutabilecekleri için rekabette öne çıkma fırsatını yakalayacaklar. Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, yeni hizmetle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/ uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet veriyoruz. Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ'lerimizin hayatlarını kolaylaştırıp, müşterileri ile etkileşimlerini artırıyoruz."

EN YÜKSEK KAPASİTE
'WiFi İşyerim' işletmelerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlayabilecekleri kişiselleştirilmiş karşılama ekranı ile kendi müşterileriyle bağ kurma imkânı sağlarken, gelişmiş raporlama araçlarıyla WiFi kullanım analizleri sunuyor. Türkiye'nin binlerce noktada en yüksek kapasiteli WiFi şebekesine sahip teknoloji şirketi olan Türk Telekom, kolay ve pratik kurulama sahip 'WiFi İşyerim' başta olmak üzere ürün ve hizmetleriyle esnaf ve KOBİ'lerin hayatında fark yaratmayı sürdürüyor.

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Türk Telekom ‘WiFi İşyerim’ ile KOBİ’ler dijitalleşiyor
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