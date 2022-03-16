Türkiye dünyaya öncü oldu! Berat Albayrak 2017 yılında 3 sac ayağından bahsetmişti! Yaz saati uygulaması ile büyük tasarruf

'1974 VE 1979'DAKİ ENERJİ KRİZİNDEN DAHA DERİN BİR ENERJİ KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Dr. İsmail Kavaz, dünyanın bir enerji krizi içerisinde olduğunu ve buradan çıkış için de alternatif enerji kaynaklarına büyük ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kavaz, dünyanın içinde bulunduğu enerji krizini şöyle değerlendirdi:

Avrupa'da ve ABD'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji krizi biraz daha erkene çekildi. Kovid-19 sürecini şöyle değerlendiriyorum; 1974 ve 1979'de enerji krizleri yaşandı. Bir diğer enerji krizini de dünya şu anda yaşıyor. Ve şunu da söyleyebilirim, şu anki enerji krizi çok daha derin bir enerji krizi. Sanayide, ulaşımda, hane halkı boyutunda enerjinin olmaz ise olmaz olduğu bir çağda yaşıyoruz. Enerji kullanımı Kovid-19 sürecinde kapanmalarla birlikte azaldı. Ancak Kovid-19 sürecinden çıkış ile birlikte dünya sanayide eski günlerine dönme noktasına geldi. Enerjide alanında arz-talep dengesizlikleri enerji fiyatlarında aşırı bir şekilde artmasını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yılın son ayları itibarıyla Avrupa'da doğal gaz krizlerinden bahsediyoruz. Petrol fiyatlarının yine aşırı derecede arttığını görüyoruz. Doğal gaz özellikle enerji fiyatlarına da yansımakta. Ben bu fiyatları yıl sonu için hesaplıyordum ancak Brent Petrol fiyatının 100 doları aşması ciddi bir krizi beraberinde getiriyor. 74 ve 79 krizleri de petrol fiyalarının aşırı dalgalanması ile gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşı tuz biber oldu. Savaş başlamadan önce, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının bir metreküp doğalgaz fiyatının 1000 dolar olduğu dönemde Vladimir Putin dedi ki, "Avrupa yenilenebilir enerjiye bir an önce geçmek istiyor. Ama bu geçiş yumuşak bir şekilde olur ise iki taraf içinde iyi olur.'