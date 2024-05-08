11. Dönem Türkiye-Azerbaycan KEK Protokolü imzalandı

"HEDEFİMİZ, 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ EN KISA SÜREDE YAKALAMAKTIR"

Toplantı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarına, mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesine, yeni işbirliği alanlarının ortaya konulmasına ve ortak projeler geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Yılmaz, 2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin 7,5 milyar doları bulduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın ihracatında ikinci, ithalatında ise üçüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

Yılmaz, Azerbaycan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmini en kısa sürede yakalamaktır. Yolun yarısına gelmiş durumdayız, kalanını da önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde alacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletiyoruz. Kapsamın Genişletilmesine İlişkin Protokol'e dair iç onay süreçlerini en kısa sürede tamamlamayı ve iş insanlarımızın Türkiye ve Azerbaycan pazarına erişimlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız, ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Tercihli ticareti orta vadede serbest ticaretle de inşallah taçlandıracağız."

Ulaşım imkanlarını geliştirme, gümrüklerde sadeleştirme, gümrük kapılarında iyileştirme gibi tedbirlerle ticareti çok daha kolay ve hızlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarının 13 milyar dolar seviyesine ulaştığını, üçüncü ülkelerden giden yatırımların eklenmesiyle bu rakamların daha yükseleceğini dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının 21 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirerek, "Müteahhitlerimiz, Azerbaycan'da bugüne kadar 19,3 milyar dolar değerinde 526 proje üstlenmiştir. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'daki yatırımlarımızı arttırmaya ve başta işgalden kurtarılan bölgeler olmak üzere Azerbaycan'ın alt ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik tüm projelere katkı sunma konusunda hazır ve istekliyiz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nı Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin de yüzyılı yapmak için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini anlatan Yılmaz, "Her zaman iyi günde, kötü günde, rahat ve sıkıntılı zamanlarda kader birliği içinde tek millet iki devlet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ve Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev de hazır bulundu.