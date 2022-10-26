Türkiye insansız savaşta sınıf atladı! Sahada gövde gösterisi





Hulusi Akar

ASIL YAYILMACI YUNANİSTAN'DIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Asıl yayılmacı kurulduğu günden bu güne yedi aşamada üç kat genişleyen ve burnumuzun dibine kadar gelip sürekli Türkiye'yi tahrik ve tehdit eden Yunanistan'ın ta kendisidir. Bu Yunan siyasiler kendi şahsi emel ve ihtiraslarını gözeterek yaptıkları açıklamalarla Yunan halkına da büyük zarar vermekte, iki ülke arasında barışa giden yolu sabote ve tahrip etmektedirler" dedi. SAHA EXPO açılışında konuşan Bakan Akar, "Hemen her alanda olduğu gibi özellikle savunma alanında pek çok ilke imza atan ülkemiz Türkiye, yerli ve milli imkânlarla ürettiği ve sahada kendini kanıtlayan kara, deniz ve hava sistemleri ile somut kazanımlar elde etti. Savunmada tecrübe ile birlikte bir zamanlar hayal olan birçok konu çok şükür gerçeğe dönüştü. Artık kendi tüfeğimizi, topumuzu, insansız hava aracımızı, füzemizi, helikopterlerimizi, gemimizi üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi muharip uçağımızı, tankımızı da üreten ülkeler arasına gireceğiz. Artık cin şişeden çıktı" mesajı verdi.