Türkiye Yüzyılı ışık hızına bağlandı

Türkiye'nin ilk elektron hızlandırıcısı, dün Ankara'da gerçekleştirilen törenle devreye alındı. Proje, Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA) bünyesinde hayata geçirildi. İlk fazı devreye giren tarihi projenin ilerleyen süreçte kademe kademe diğer fazları da tamamlanacak.Devreye alınan elektron hızlandırıcısı, Türkiye'nin radyasyon yetkinliğinde yeni bir seviyeye yükselmesini sağlayacak. Proje, özellikle kanser hastalarının tedavi süreçlerine umut olacak. Bu hastalıkta önemli bir aşama olan ve 'ışınlanma tedavisi' olarak bilinen tıbbi yöntemin temelinde, hızlandırıcı teknolojileri sayesinde geliştirilebilen ve kanserli bölgelere yüksek hassasiyetli radyasyon verilmesine olanak sağlayan 'medikal linak sistemi' yer alıyor. Artık yerli medikal linak üretimini de yapabilecek olan TARLA, Türk sağlık sisteminde yeni bir çığır açacak.Projeden sağlık alanının yanı sıra havacılık ve uzay sanayii de üst düzeyde faydalanacak. Bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu yüksek radyasyon ve ısı gibi zorlayıcı dış faktörlere dayanıklı özgün malzemelerin Türkiye'de test edilmesi ve üretilmesi mümkün hale gelecek. Hızlandırıcı tüm fazlarıyla birlikte aktif hale geldiğinde, parçacık fiziğinden uzaya, enerjiden madene kadar birçok farklı alana araştırma, eğitim ve uygulama imkanını tek bir noktada sunacak. Mevcut teknoloji, dünyada sadece 4 ülkede bulunuyor.Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek teknolojiye sahip bu projeye devlet tarafından 35 milyon euroluk kaynak tahsis edildiğini vurguladı. TARLA bünyesinde araştırmacılar tarafından farklı alanlarda 11 proje yürütüldüğünü dile getiren Kacır, "Ülkemizin hızlandırıcı teknolojilerine dayalı bilimsel kapasitesinin gelişimi için bugün önemli bir eşiği aştık. Bilginin teknolojiye dönüşümü ve uluslararası yetkinlik transferi açsından tarihi bir başarı" ifadelerini kullandı.