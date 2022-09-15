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Giriş Tarihi: 15.9.2022 10:24

Türkiye'de ağustosta konut satışları yüzde 31,5 arttı

AA
Türkiye’de ağustosta konut satışları yüzde 31,5 arttı

Türkiye genelinde ağustosta 123 bin 491 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 31,5 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalışla 123 bin 491 oldu.

Ağustosta satılan konut sayısı, temmuza göre ise yüzde 31,5 artış gösterdi. Temmuzda 93 bin 902 konut satılmıştı.

EN AZ HAKKARİ'DE SATILDI

Satış sayıları bakımından İstanbul, 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

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Türkiye'de ağustosta konut satışları yüzde 31,5 arttı
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