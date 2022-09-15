Türkiye’de ağustosta konut satışları yüzde 31,5 arttı

EN AZ HAKKARİ'DE SATILDI

Satış sayıları bakımından İstanbul, 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.