Türkiye’nin tohum ihracatı ithalatını geçti

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı" kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Birlik olarak 71 bin üyeye ulaştıklarını söyleyen Akcan, alanlarının sadece tohum olmadığını, "tohumculuk sektörü" adı altında meyve fidancılığını, fideciliğini ve süs bitkilerini de kapsayan geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini ifade etti.

Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımında artış olduğunu dile getiren Akcan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2000'de 145 bin ton olan tohum üretimi, 2007'de 325 bin tona, birliğin kuruluşu, özel sektörün gayreti ve sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteklerinin etkisiyle 2010'da 497 bin tona yükseldi. 2017'de 1 milyon tonu aşmış, 2021'de ise 1 milyon 325 bin tona ulaşmıştır. Birliğimizin kurulduğu 2008'den bu yana, 15 yılda sertifikalı tohum üretimi yüzde 800 arttı. Bununla birlikte fide, fidan ve süs bitkisi üretimlerinde de büyük artışlar görüldü."

Akcan, 2016'da yaklaşık 138 milyon adet olan meyve fidanı üretiminin 2021'de 279 milyon adede, 4 milyar adet olan sebze fidesi üretiminin ise 5 milyar 500 bin adede yükseldiğini, 200 bin adet artışla 1 milyar 710 bin adet süs bitkisi üretildiğini bildirdi.

Akcan, "Yerli ve milli üretimimizin, ihtiyacımızı karşılama oranı, stratejik ürünlerde yüzde 100'ün üzerinde, diğer ürünlerde ise yüzde 100'e çok yakındır. Aynı başarı dış ticarette de yaşandı. Fidanda ve süs bitkilerinde zaten ihracatımız ithalattan fazlaydı. 2021'de fidanda yüzde 415, süs bitkilerinde yüzde 300 dış ticaret fazlamız vardı. Tohumda yüzde 10'luk bir açığımız kalmıştı. 2022'nin 9 ayında tohum ihracatımız 150,8 milyon dolar, ithalatımız ise 137,8 milyon dolar oldu. Yani tohumda da ilk kez ihracat ithalatı geçti." dedi.

"HİBRİT TOHUMLAR GDO'LU SANILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle son 2 yılda buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, nohut ve patates gibi ürünlerde sertifikalı tohum kullanım desteklerini artırdığına işaret eden Akcan, bu desteklerin daha da artması gerektiğini söyledi.

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) konusuna da değinen Akcan, 2010'da yürürlüğe giren Biyogüvenlik Kanunu ile GDO'lu ürünlerin ithalatı ve Türkiye'de üretiminin yasaklandığını hatırlattı.

Akcan, yasağa uymayanların 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabildiğini dile getirerek, "Türkiye'de GDO'lu tohum üretilmesi, GDO'lu tohum ithal edilmesi mümkün değildir. Hiçbir ilgisi olmadığı halde GDO ile karıştırılan hibrit teknolojisi var. Hibrit tohumlar GDO'lu sanılıyor. Hibrit doğada kendiliğinden de olabilen bildiğiniz melezlemedir. Hibrit tohumlarla elde edilen ürünlerin sağlık riski taşıdığını kanıtlayan bilimsel çalışma yoktur." diye konuştu.