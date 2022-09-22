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Giriş Tarihi: 22.9.2022 16:54 Son Güncelleme: 22.9.2022 16:56

Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşacak

AA
Türkiye’nin yöresel peynirleri Kars’ta buluşacak

Kars'ta, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Peynir Festivali" düzenlenecek.

Yurdun çeşitli il ve yörelerinde üretilen peynirler, kent merkezindeki Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde, 23-24 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde tanıtılacak.

Festivalde, yöresel peynirler bir araya getirilerek bu gıda konusunda farkındalık yaratılması, peynirlerin bilinirlik düzeyinin artırılması, marka oluşturulması ve pazarlanması amaçlanıyor.

PEYNİR MÜZESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK

"Peynirlerin kralı" olarak bilinen gravyer başta olmak üzere birçok çeşidin üretildiği Kars'taki festivalde, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan peynir müzesinin de açılışı gerçekleştirilecek.

Çeşitli yörelerden getirilecek peynirlerin sergileneceği festivalde yarışmalar düzenlenip konserler organize edilecek.

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Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşacak
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