Türkler tasarladı Portekizliler kullanıyor

15 yıl önce Türkiye'ye yatırıma gelen Vodafone 'un Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile 2022 planlarını konuştuk. Bu yıl da yatırımlara 'tam gaz' devam edeceklerini söyleyen Aksoy, Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak istediklerini belirtti. Aksoy, Vodafone'un geliştirdiği uygulamaları başka ülkelere ihraç etmeye başladıklarını da vurguladı.Türkiye pazarında 15'inci yılımızı geride bıraktık. İstikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Ekim- Aralık 2021 dönemini kapsayan 3. çeyrekteki servis gelirlerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak, 4.5 milyar TL'ye ulaştı. Mobil abone sayısı 24.2 milyon olarak gerçekleşti. Sabit geniş bant abone sayımız 1.3 milyonu aştı. Aylık dijital kanallarımızı kullanan aktif abone sayısı 18 milyona ulaştı. Bu müşterilerin aylık etkileşimi de 500 milyon oldu. Müşterilerimizin data kullanımı geçen yıla göre yüzde 28.2 arttı. 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 63 milyar TL oldu. Ekonomiye doğrudan etki 152 milyar TL, ekosistemle birlikte oluşan rakam da 334 milyar TL. 58 bin kişiye tam zamanlı doğrudan dolaylı istihdam sağlıyoruz. Tetiklenen etkiyle bu 128 bin kişiyi buluyor.Yeni nesil bağlantı, Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilerin ihtiyaçlarını tek elden yapmak, Vodafone Business ile her ölçekten işletmenin teknoloji ortağı olmaya devam etmek gibi üç ana stratejimiz var. Türkiye'nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak istiyoruz.2030'da tamamen dijitalleşen Türkiye hayal ediyoruz. Bu nedenle, 5G altyapısının tüm hanelere ulaşması gerekiyor. Fiber altyapı 5G'de önemli rol oynuyor. Bunun memleket meselesi olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye Varlık Fonu liderliğinde çalışma başlatılması yönünde çağrı yapmıştı. Önümüzdeki dönemde bu alanda gelişme olmasını arzu ediyoruz. Paylaşım sadece fiberle sınırlı olmamalı. Kulelerden antenlere kadar ekipmanların da ortak olması yatırımları hızlandırır.5G dijitalleşmiş ülke olma yolunda önemli bir adım. O nedenle 5G frekans ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyoruz. 5G global ekonomiye 2035'e kadar 3.8 trilyon dolar, Türkiye'ye de yıllık 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.Dijital teknolojilere erişimde her yüzde 5'lik artış karbon salınımını yüzde 1.6 azaltıyor. Mobil teknolojiler, nesnelerin interneti, 5G ve yapay zeka kullanıldığında karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 20 azalabileceği öngörülüyor. Biz enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilirden karşılayan ilk ve tek operatörüz. Adana ve İstanbul- Esenyurt'ta teknoloji merkezlerine 5 milyon TL yatırımla güneş enerjisi sistemleri kurduk. Yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki dönemde İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezlerimizle devam edeceğiz. Küreselde grubumuzun net karbon salınımını 2040'a kadar sıfıra düşürme taahhüdü var. Döngüsel ekonomi de odak alanımız. Atıklarımızın yüzde 99'unu geri dönüştürüyoruz. Plastiksiz Vodafone hareketimiz var. SIM kartlarımızı Eko SIM kartlara çevirdik.Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası sadakat platformu ile çeşitli kategorilerde 100'ü aşkın farklı markanın 400'ü aşkın kampanyasını müşterilerimize sunuyoruz. Platformun kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. 'Süpermarket yanımda' servisini kurduk. 10 ayda burayı 5 milyon kişi ziyaret etti. Dijital pazaryeri "Her Şey Yanımda" hızla büyüyor. Bugüne kadar 30 milyondan fazla kez ziyaret edildi. Yaklaşık 250 bin ürün satıldı. Platform lanse edildiği Ekim 2021'den bu yana 50 kat büyüdü. 1 yılda 50 milyonun üzerinde tıklanmayı ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefliyoruz. Her alışverişten 3 TL'yi TOÇEV'e bağışlıyoruz. Deneyimlerimizi diğer ülkelere de ihraç ediyoruz. Türkiye'de geliştirilen uygulamaları başka ülkeler de kullanmaya başladı. Örneğin, Sadakat Platformu Portekiz 'de kullanılıyor.Her alanda cinsiyetçi önyargılarla mücadele ediyoruz. Vodafone yönetim ekibinin yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsorluğunu yürütüyoruz. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen "Ben Varım" belgeseli, YouTube'da 4 haftada 3.3 milyon izlenmeye ulaştı. Kırmızı Işık uygulaması ile şiddete karşı önemli bir çözüm geliştirdik.Programa dahil olan KOBİ'lere çeşitli hediyeler vererek onları dijitalleşme konusunda teşvik ettik. Ayrıca esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Sosyal medya ve arama motorlarını etkin olarak nasıl verimli kullanacaklarını anlatıyoruz. Bu hizmetimizden 100 bin KOBİ yararlandı. Böylece KOBİ'lere 36 milyon TL değerinde bir faydayı ücretsiz sağladık. Yapay Zekâ tabanlı kişisel asistan TOBi müşterilerin sorularını tek tıkla karşılayabiliyor.