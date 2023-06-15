Tütünde 70 milyar liralık vergi kaçağı

TütünSanayicileri Derneği, tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin verdiği ekonomik ve toplumsal zarara dikkat çekmek amacıyla 'Yasa Dışı Kapı Dışı' kampanyasını başlattı. Yapılan hesaplamaya göre, tütün mamullerinin yasa dışı ticareti nedeniyle devlet her yıl 70 milyar TL'ye varan vergi kaybına uğruyor. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, devletin yürüttüğü başarılı yakalama operasyonlarına ve sürdürülen kararlı mücadeleye rağmen yaşanan vergi kaybının yanında, bu ticaretin toplumsal etkilerine dikkat çekti. Diren, "Denetimsiz bir şekilde üretilen ve satışı gerçekleştirilen yasa dışı tütün mamulleri 150 bin bakkalın cirosundan yılda milyarlar çalıyor. Yasalara aykırı bir şekilde internet üzerinden veya tütüncü adı verilen ruhsatsız satış noktalarında gerçekleşen yasa dışı tütün mamulleri ticaretinin toplam tütün mamulleri pazarının yüzde 28'ine ulaştığı hesaplanıyor" dedi. JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Zeynep Öztürk de, kampanya kapsamında yapılacak çalışmaların hem toplumsal farkındalığı artırmaya hem de Türkiye'de tütün mamulleri satış lisansına sahip 150 bin bakkalın bilinçlendirilmesine yönelik tasarlandığını ifade etti.BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce ise, kaçak sigara ticaretinin 2014'te yüzde 20.7'ye çıkmasını takiben devletin kararlı mücadelesi, mevzuat düzenlemeleri ve etkili saha önlemleri sayesinde 2020 yılı sonunda bu oranın yüzde 1.5'e kadar düştüğünü, ancak 2022 sonu itibariyle yüzde 6 seviyesine yükseldiğini belirtti. Imperial Tobacco Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Menteş, izinsiz tütün ticareti için öngörülen hapis cezasının yeniden 3-6 yıla çıkarılması gerektiğini kaydetti.