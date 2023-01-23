Üretime ve üreticiye destek milli vazifemiz

Öngörülmesi zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2023'ün küresel faiz oranlarının yüksek seviyelerini koruduğu, üretim ve istihdam sıkıntılarının yaşanacağı bir yıl olacağını söyledi. Ateş, "Benim beklentim küresel enflasyonist sürece ilişkin belirsizliğin 2023 yılının ilk yarısında ortadan kalkması ile birlikte beklentilerin olumluya dönüşeceği, özellikle ikinci yarıda para politikasındaki sıkılaşmanın etkisini belirgin şekilde görülmeye başlayacağı yönünde" dedi. Türkiye'de farklı bir sürecin yaşandığına işaret eden Ateş, "Büyümenin ve istihdamın önceliklendirildiği, ekonomik aktivitenin canlı tutulmaya çalışıldığı bir politika seti uygulanıyor. 2021'de yüzde 11'i aşan büyüme rakamının 2022 yılında yine güçlü seyrini sürdürerek yüzde 5'in üzerinde kalmasını bekliyoruz" diye konuştu.Önümüzdeki dönemde döviz kurunda sağlanan dengelenme ve baz etkisinin de devreye girmesi ile enflasyonun gerilemeye devam edeceğini kaydeden Ateş, "Enerji fiyatlarında geri çekilme ve emtia fiyatlarındaki düzelme ile maliyetlerin daha aşağı inmesi de bu sürece yardımcı olacaktır. Turizm sektöründe 45 milyar dolar civarında gelirin oluşacağı iyi bir sezonu geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yılın daha da güçlü olacağını öngörüyoruz. Tüm bunlar risk olarak değerlendirilen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayacak. Ancak küresel ekonomideki yavaşlama, enflasyonun yarattığı problemler ve fonlama imkânlarındaki daralmaya paralel bizim de mevcut güçlü büyümeyi sürdürmemiz zor olacak. 2023'te son iki yıldaki güçlü büyüme performansının biraz gerisinde kalmamız beklenebilir" değerlendirmesinde bulundu.Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğuna dikkat çeken Ateş, 2023 stratejilerine ilişkin olarak, "Gerek dijital teknolojilere yaptığımız yatırımlar gerekse niş sektörler olarak belirlediğimiz, ülkemizin geleceği için kritik alanların finansmanında, çevresel ve sosyal etkilerimizi gözettiğimiz bir iş modeli uyguluyoruz. Sürdürülebilirlik, bugün tüm dünyanın gündeminde. Biz de iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye katkı sağlamayı ödevimiz olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizde istihdamı, üretimi desteklemeye, tüm niş sektörlerimiz ve emekçilerinin destekçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu."Bugün itibarıyla biliyoruz ki KOBİ'sinden çiftçisine, dijital ve mobil kanalları hayatın parçası haline getirmeyenler oyun dışında kalıyor" diyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sebeple dijitalleşmeyi ana gündemimiz olarak değerlendiriyoruz. Ve müşterimiz de her zaman önceliğimiz. KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi, akıllı teknolojilerin tarıma entegrasyonu gibi niş konuları da gündemimizde tutuyoruz. Halihazırda iyi performans gösterdiğimiz dijital müşteri kazanım süreçlerini daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Bir diğer önceliğimiz, en iyi yatırım bankacılığı hizmetini sunmak. Bu sebeple sadece büyük değil, küçük ve orta yatırımcı kitlesine uygun yatırım ürün ve işlem setini de kolay ve anlaşılır şekilde sunma gayretindeyiz. En geniş yatırım ürün gamı ve en iyi müşteri deneyimiyle bu alanda liderlik iddiamız var."