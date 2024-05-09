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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Yayman’dan X ve TikTok’a uyarı

Yayman’dan X ve TikTok’a uyarı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman, X'e "Ya Türkiye'ye geleceksiniz, ya sonuçlarına katlanacaksınız", TikTok'a "Bu işin sonu yasaklamaya gidecek" diye seslendi. Yayman, "Artık mızrak çuvala sığmıyor" diyerek platformları uyardı. Yayman dijital telif yasasıyla ilgili olarak da "Kurumsal yapılar içerik üretmek için personel, gazeteci, muhabir, kameraman istihdam ederken, herhangi bir platform bunu alıp kullanıyor. Hiçbir yaptırımı olmuyor. Bizim Avrupa'daki gibi düzenleme yapmamız lazım" diye konuştu.
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Yayman’dan X ve TikTok’a uyarı
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