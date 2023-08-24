Yerinde Dönüşüm Projesi’ne Gaziantep’ten 7 bin 659 başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımı devam ederken, bazı vatandaşlar ise kendi evlerinin yeniden yapılması için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Gaziantep'in merkezi ile depremin yıkıma uğrattığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 3 "Yapım ve Dönüşüm" ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Depremzedelerin ofislerde projeyle ilgili bilgi aldıktan sonra e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini anlatan Alan, "Vatandaşlarımızın projeleri kabul edildiği takdirde ikinci aşamaya geçilecek. Vatandaşlar bizlere proje sunacak, projelerin deprem yönetmenliğine, fen ve sanat kurullarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı incelendikten sonra onay vereceğiz. Projelere onay verdikten sonra ruhsat kısmına geçilecek ve ruhsatlandırılacaktır. Depremzede, onaylı proje üzerinden inşa sürecini başlatacak." dedi.