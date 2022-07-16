Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Bir diğer önemli kapasite artışı da Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde hayata geçiyor.