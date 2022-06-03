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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:13

Yerli işletim sistemi Pardus bilimsel çalışmalarda kullanılıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Yerli işletim sistemi Pardus bilimsel çalışmalarda kullanılıyor

Geleceğin teknolojiyle kurulmakta olduğu gerçeğinden hareket eden astronomlar, yerli işletim sistemi Pardus'u tercih ediyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) görev alan astronomlar, bilimsel çalışmalarında ihtiyaç duydukları programları yazmak ve işletmek için Pardus'u kullanarak bilgiyi açık biçimde paylaşıyor, açık kaynağın gücünü gösteriyor.

Antalya Bakırlıtepe'de bulunan TUG yerleşkesindeki Robotik T60 Teleskobu tamamen uzaktan kontrol edilebiliyor. Uluslararası ortak projelerle takip edilen hareketli gök cisimlerinin analizi yapılabiliyor. T60 teleskobunun operasyonlarından sorumlu olan Uzman Astronom Yücel Kılıç, Pardus ile arka planda neyin işlediğini her an kontrol edebildiklerini söyledi.

YENİ YAZILIM GELİŞTİRİLDİ

Kılıç, kendi ihtiyaçları doğrultusunda pek çok ürün geliştirebildiklerini ve geliştirmelerin tamamını Pardus üzerinde gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Ar-Ge ekibindeki mühendisler 'Patlat' adında bir sunucu geliştirdi. Gökyüzünde bazı kaynaklar çok yüksek enerjili ışıma yapabiliyorlar. Çok kısa sürede bu teleskobu o kaynağa yöneltebilecek bir yazılım ihtiyacı doğdu. Ekibimiz de bunun üzerine açık kaynak kodlu bu yazılımı geliştirdi. Dünyada bile olmayan bazı sistemleri burada kendi bünyemizde geliştiriyoruz ve bunları da iki senede bir gerçekleşen uluslararası bir robotik sempozyumunda tüm dünyaya sunuyoruz" diye konuştu.

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Yerli işletim sistemi Pardus bilimsel çalışmalarda kullanılıyor
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