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Giriş Tarihi: 2.7.2022

Yıldız’dan kadın çiftçiye 35 milyonluk katma değer

Yıldız’dan kadın çiftçiye 35 milyonluk katma değer
Yıldız Holding Kadın Platformu'nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde Kerevitaş'ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilerek 35 milyon TL'lik değer yaratılacak. Ayrıca kadın çiftçilere platform tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak. Projeyle ilgili basın toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve destek programından yararlanacak kadın çiftçiler katıldı.
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Yıldız’dan kadın çiftçiye 35 milyonluk katma değer
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