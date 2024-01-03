Yıllık enflasyon % 64.77

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 2.93 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 64.77 ile Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin altında kaldı. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda da yıl sonu tahmini bu seviyeye çıkarılmıştı.Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25.6 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25.6 olarak belirlendi. Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7.52 TL'den 9.44 TL'ye, motorinde 7.05 TL'den 8.85 TL'ye çıkacak. ÖTV artışının ardından benzin grubunda KDV dahil 2.31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2.17 TL fiyat artışı uygulanacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini belirterek, "2024 ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.