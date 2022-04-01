Zam fırsatçıları yine iş başında! Marketlerden toplayıp yüksek fiyattan satıyorlar

Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışları ve stokçuluk ile fiyat etiketlerine yönelik denetimlerini ilgili kanunlar uyarınca il genelinde gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine aralıksız sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde bazı tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından 5'er kiloluk toz şekerlerin marketlerden toplatılıp daha yüksek fiyatlardan satıldığına dair tespitler yapıldı, haklarında tutanak tutuldu.
Piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan tedarikçi ve perakende işletmelere ait tutanaklar değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildi.
100 BİN LİRADAN 2 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un Ek-1'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
VALİ DAĞLI: "DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK"
Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tedarikçi ve perakende işletmeleri piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunarak tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaları konusunda uyaran Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, fırsatçılık yapmak isteyenlere yönelik denetimlerin Ramazan ayında da sıkılaştırılarak sürdürüleceğini söyledi.
"TÜRKİYE'YE YETECEK VE İHRACAT YAPACAK ŞEKER VAR"
Son günlerde piyasalarda şeker kıtlığı algısı yapılarak şeker fiyatlarını fırsata çevirerek yükseltenlere, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş'tan sert cevap geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sadi Aktaş, "Biz üretmeye devam ediyoruz.
Ramazan ayı geliyor, piyasalarda kıtlık varmış gibi hava oluşturup fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar. Türkiye nüfusuna yetecek şekerimiz Türk Şeker'de bulunuyor. Sıkıntı yok Türk Şeker fabrikaları, şeker fiyatları yükseltenler için önemli bir karar aldı. Bundan sonra şekerlerin fiyatları belli olacak. Ambalaj üzerinde fiyatlar yazılacak böylelikle yüksek fiyata satılmasının önüne geçilecek. Bu sistem ile yüksek fiyata satanlar tespit edilerek bakanlıklarımız tarafından gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor. Böylelikle halkımızın mağduriyeti ortadan kalkacaktır" dedi.
"Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin"
Ülkede üretilen pancardan elde edilen şekerin Türkiye'deki nüfusu doyurduğunu ifade eden Aktaş, "Bunun dışında yurt dışına gidecek stokta şekerimiz mevcut olup, üretimlerimiz devam ediyor. Halkımız şunu bilsin, biz cumhuriyet tarihinden beri üretiyoruz. Her zaman ülkemizde ürün var. Kıtlık yok panik yapmayın. Yeni ürün çıkana kadar depolarımız dolu. Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Ülkemizde şeker de un da gıda ürünleri de yeteri kadar vardır" diye konuştu.