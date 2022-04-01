Zam fırsatçıları yine iş başında! Marketlerden toplayıp yüksek fiyattan satıyorlar





Ülkede üretilen pancardan elde edilen şekerin Türkiye'deki nüfusu doyurduğunu ifade eden Aktaş, "Bunun dışında yurt dışına gidecek stokta şekerimiz mevcut olup, üretimlerimiz devam ediyor. Halkımız şunu bilsin, biz cumhuriyet tarihinden beri üretiyoruz. Her zaman ülkemizde ürün var. Kıtlık yok panik yapmayın. Yeni ürün çıkana kadar depolarımız dolu. Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Ülkemizde şeker de un da gıda ürünleri de yeteri kadar vardır" diye konuştu.