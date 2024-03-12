Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
12:22
3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi: 2023 yılında toplam 9 bin TL emekli ikramiyesi ödendi. Hükümet, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılında emekli maaşı refah payı, destekler, ikramiyeler başta olmak üzere düzenlemeleri önceliklendirdi. Sırada bayram ikramiyesi yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte milyonlara ikramiye ve zam takvimi...