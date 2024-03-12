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Haberler Fotohaber 3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:22

3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: 2023 yılında toplam 9 bin TL emekli ikramiyesi ödendi. Hükümet, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılında emekli maaşı refah payı, destekler, ikramiyeler başta olmak üzere düzenlemeleri önceliklendirdi. Sırada bayram ikramiyesi yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte milyonlara ikramiye ve zam takvimi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri: Emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Tüm emekliler 2024 yılında emekli maaşı Temmuz zammı öncesi 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Meclis'te yasalaşan kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

EMEKLİ İKRAMİYESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Emeklilerin bayram ikramiyelerini 3 bin TL' ye çıkartan kanun Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 16 milyon vatandaş emekli maaşı Temmuz zammı öncesi toplamda 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. İkramiye ödemelerinin bütçeye maliyeti ise 96 milyar TL olacak.

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3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA YENİDEN ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Yine bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ocak-Haziran döneminde emekli maaşları yüzde 49,25'lik zamlı olarak ödenecek.

3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

  • Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15
  • Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23
  • Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68
3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK

Enflasyon gerileyip bütçe disiplini güçlendikçe emekliye kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

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