3000 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Milyonlara zam ve ikramiye takvimi! Resmi Gazete’de yayımlandı

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA YENİDEN ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Yine bu rakama ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam yapıldı.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ocak-Haziran döneminde emekli maaşları yüzde 49,25'lik zamlı olarak ödenecek.