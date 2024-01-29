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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:59

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı güncellendi. Başkan Erdoğan'ın ek zam talimatı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük maaş da 10 bin TL'ye çıktı. Ocak aylıkları ek zamsız olarak ödenirken gözler ise yüzde 11,68'lik refah payına çevrildi. Alacakları net tutarı merak eden milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi 2024 Ocak zammı ile yeni emekli maaşı zammı tablosu araştırması yapıyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu...

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak merak ediliyor. 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli maaşı zam oranı Bakan Işıkhan ek zam açıklaması ile değişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olan SSK ve Bağkur emekli zammı 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. Ocak aylıkları ek zamsız olarak hesaplara geçerken net rakamlar araştırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemde. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.

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