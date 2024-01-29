7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak merak ediliyor. 2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli maaşı zam oranı Bakan Işıkhan ek zam açıklaması ile değişti. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 37,57 olan SSK ve Bağkur emekli zammı 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. Ocak aylıkları ek zamsız olarak hesaplara geçerken net rakamlar araştırılmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemde. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu…