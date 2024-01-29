Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:59
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? Ek zam sonrası SSK Bağkur emekli maaşı tablosu değişti!
Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı güncellendi. Başkan Erdoğan'ın ek zam talimatı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük maaş da 10 bin TL'ye çıktı. Ocak aylıkları ek zamsız olarak ödenirken gözler ise yüzde 11,68'lik refah payına çevrildi. Alacakları net tutarı merak eden milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi 2024 Ocak zammı ile yeni emekli maaşı zammı tablosu araştırması yapıyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu...