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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 02.02.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 08:59

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için netleşti. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak aylıklarını yüzde 37,57 zamlı aldı. Yüzde 11,68'lik ek zam ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yatırılacak. Bu noktada tam tutarı merak eden milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2024 Ocak zammı sonrası emekli maaşı zammı hesaplama yapmaya başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu...

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı zam oranı 2024 Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Ocak maaşları yüzde 11,68'lik refah payı olmadan ödendi. Akabinde ise net rakamlar için SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları Şubat ayı içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

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