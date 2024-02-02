7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı zam oranı 2024 Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseldi. Ocak maaşları yüzde 11,68'lik refah payı olmadan ödendi. Akabinde ise net rakamlar için SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanların yeni zamlı maaşı ne kadar oldu? İşte, 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-kur zamlı emekli maaşı tablosu…