7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 02.02.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
08:59
Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için netleşti. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak aylıklarını yüzde 37,57 zamlı aldı. Yüzde 11,68'lik ek zam ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yatırılacak. Bu noktada tam tutarı merak eden milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2024 Ocak zammı sonrası emekli maaşı zammı hesaplama yapmaya başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı tablosu...