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Haberler Fotohaber Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:54

Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları güvenli liman olma talebiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3.000 TL eşiğini aşan çeyrek altın ve Cuma günü 2.000 dolar psikolojik destek seviyesini kıran ons altın fiyatları yeni haftada düşüşler yaşasa da mevcut seviyeleri halen oldukça yüksek. Öte yandan son toplantısında faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmayı sürdüren Fed'in bu akşam ne karar vereceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen 1 Kasım 2023 güncel ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik satış fiyatları…

Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları ekim ayını kapatmadan çeyrek altın fiyatında 3.000 TL, ons altın fiyatında 2.000 dolar eşiği kırıldı. İsrail-Hamas Savaşı'nın bölgeye yayılabileceği endişeleri güvenli liman olan altına talebi artırırken Orta Doğu'dan gelen son dakika gelişmeleri piyasalarda fiyatlanmaları etkilemeye devam ediyor.

Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz cuma yukarı yönlü yaşadığı atakların ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Son 5.5 ayın en yüksek seviyesi olan 2.009 dolar seviyelerine çıkan ons altın bugün 1.977 dolara kadar gerilerken, ondan etkilenen gram altın fiyatı da 1.800 TL seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Altın yatırımcısının gözü Orta Doğu'dan gelen haberler ve bugün açıklanacak olan Fed'in faiz kararına çevrilirken ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik piyasalarda bugün hangi seviyelerden işlem görüyor? İşte 1 Kasım 2023 güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri…

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Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Piyasalarda bu sabah altın fiyatları: (09:26)

Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

🔻Gram altın: 1.803 TL (%-0,11)

Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

🔻Ons altın: 1.980 dolar (%-0,14)

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