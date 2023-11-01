Altın fiyatları 2 eşik kırdı! Fed faiz kararı öncesi gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 09:54

Altın fiyatları güvenli liman olma talebiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3.000 TL eşiğini aşan çeyrek altın ve Cuma günü 2.000 dolar psikolojik destek seviyesini kıran ons altın fiyatları yeni haftada düşüşler yaşasa da mevcut seviyeleri halen oldukça yüksek. Öte yandan son toplantısında faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tutmayı sürdüren Fed'in bu akşam ne karar vereceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen 1 Kasım 2023 güncel ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik satış fiyatları…