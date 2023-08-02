Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

2 Ağustos 2023 anlık altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini aldı. İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatı üzerinde etkisini sürdürüyor. Kapalıçarşı alış-satış verileri yatırım ve birikim yapan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bugün altın gram fiyatı kaç TL, çeyrek altın ne kadar soruları yanıt arıyor. Altın bozdurmak ya da almak isteyenler Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediyor. Peki, Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte, 2 Ağustos 2023 Çarşamba güncel alış-satış rakamları ile canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...