Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Altındaki son durum anlık ve canlı Kapalıçarşı alış-satış verileri her gün için araştırılmaya devam ediyor. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. ''2 Ağustos 2023 Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL oldu?'' merak ediliyor. Bir süredir yukarı yönlü seyreden sarı metalde son durum yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşların yakın takibinde. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ağustos 2023 Çarşamba alış-satış rakamları ile güncel altın fiyatları canlı takip ekranı...