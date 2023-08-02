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Giriş Tarihi: 02.08.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:13

Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

2 Ağustos 2023 anlık altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini aldı. İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatı üzerinde etkisini sürdürüyor. Kapalıçarşı alış-satış verileri yatırım ve birikim yapan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bugün altın gram fiyatı kaç TL, çeyrek altın ne kadar soruları yanıt arıyor. Altın bozdurmak ya da almak isteyenler Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediyor. Peki, Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? İşte, 2 Ağustos 2023 Çarşamba güncel alış-satış rakamları ile canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

Altındaki son durum anlık ve canlı Kapalıçarşı alış-satış verileri her gün için araştırılmaya devam ediyor. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. ''2 Ağustos 2023 Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL oldu?'' merak ediliyor. Bir süredir yukarı yönlü seyreden sarı metalde son durum yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşların yakın takibinde. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Ağustos 2023 Çarşamba alış-satış rakamları ile güncel altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

2 AĞUSTOS 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.707,42

SATIŞ(TL) 1.707,72 TL

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.764,00

SATIŞ (TL) 2.844,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları canlı takip ekranı 2 Ağustos 2023: Bugün gram altın ne kadar? Ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL, düştü mü yükseldi mi?

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 5.527,00

SATIŞ (TL) 5.688,00

Canlı Rakamlar Yarım Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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