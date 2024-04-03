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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı 2350 TL'de yön arıyor! İslam Memiş 'Altın sert düşebilir' diyerek rakam verdi
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:04

Altın gram fiyatı 2350 TL'de yön arıyor! İslam Memiş 'Altın sert düşebilir' diyerek rakam verdi

Altın fiyatları yılın 2. çeyreğine girilmesiyle rekor seviyeleri test etti. Ons altın zirvesini tazeledi. Altın gram fiyatı buradan destek bularak serbest piyasalarda 2400 TL altına sarkmıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş, alım fırsatı seviyesini rakam vererek duyurdu.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın gram fiyatı 2350 TL’de yön arıyor! İslam Memiş ’Altın sert düşebilir’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları güne yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın 2283 dolardan işlem görürken, altın gram fiyatı iç piyasada 2350 TL seviyesi çevresinde fiyatlanıyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, altın için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Altın gram fiyatı 2350 TL’de yön arıyor! İslam Memiş ’Altın sert düşebilir’ diyerek rakam verdi

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Yılın 2. çeyreğine girilmesiyle altından yeni rekorlar gelmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumlarında bulundu.

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Altın gram fiyatı 2350 TL’de yön arıyor! İslam Memiş ’Altın sert düşebilir’ diyerek rakam verdi

ALTIN CİDDİ YÜKSELİŞLER GÖRDÜ

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altında ciddi bi yükseliş söz konusu. Israrla 2300 dolar seviyesini radarına kestirdi. 2300 dolar denemesini yapacağını bekliyorum.

Altın gram fiyatı 2350 TL’de yön arıyor! İslam Memiş ’Altın sert düşebilir’ diyerek rakam verdi

"ONS ALTIN SERT DÜŞEBİLİR"

Ama 2200 dolar ve üstünden ons altına giriş yapılır mı? Kesinlikle hayır. Ben ons altın tarafında sert bir düşüş beklemeye devam ediyorum.

Altın gram fiyatı 2350 TL’de yön arıyor! İslam Memiş ’Altın sert düşebilir’ diyerek rakam verdi

"ONS ALTIN İÇİN 2125 DOLAR BEKLENTİM VAR"

Ons altın için 2125 dolar seviyesi öngörümde değişiklik yok. Ons altın şu an asla almam. Ons tarafında negatif beklentim devam ediyor.

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