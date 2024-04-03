Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:04
Altın gram fiyatı 2350 TL'de yön arıyor! İslam Memiş 'Altın sert düşebilir' diyerek rakam verdi
Altın fiyatları yılın 2. çeyreğine girilmesiyle rekor seviyeleri test etti. Ons altın zirvesini tazeledi. Altın gram fiyatı buradan destek bularak serbest piyasalarda 2400 TL altına sarkmıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumlarında bulundu. İslam Memiş, alım fırsatı seviyesini rakam vererek duyurdu.