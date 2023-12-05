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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:19

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya agresif yükselişler kaydederek başladı. Altın piyasası Fed odaklı hareketini sürdürüyor. Bu kapsamda 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşen ons altın 2148 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı rekorlar serisine 1992 TL ile bir yenisini ekledi. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası yatırımcısı altın piyasasına odaklandı. Peki 5 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte piyasadan canlı rakamlar...

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

Altın fiyatları, Fed'in beklenenden erken zamanda faizleri gerileteceği beklentisiyle yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2148 dolar ile zirvesini yeniledi. Ons tarafından destek bulan altın gram fiyatı 1992 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün ise gram altın agresif yükselişleri arkasında bıraktı. Bu noktada yatırımcısı 'Alım fırsatı doğacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

ONS ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Ons altın fiyatı dün Fed odaklı yükselişini güçlendirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 2148 dolar seviyesini gören ons altın bugün sert yükselişleri arkasında bıraktı.

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Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN GRAM REKORLAR SERİSİNE ARA VERDİ

Altın gram fiyatı ons tarafından esen rüzgarla zirvesini 1992 lira ile yeniledi. Gram altın fiyatı haftanın ikinci gününde rekorlar serisine ara verdi. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası yatırımcısı canlı altın fiyatlarını yakın takibe aldı.

Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.889,12
SATIŞ(TL) 1.889,33

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Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.144,00
SATIŞ(TL) 3.193,00

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