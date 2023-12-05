Altın gram fiyatı kar satışı yedi! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 5 Aralık bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:19

Altın fiyatları haftaya agresif yükselişler kaydederek başladı. Altın piyasası Fed odaklı hareketini sürdürüyor. Bu kapsamda 2000 dolar seviyesi üzerine yerleşen ons altın 2148 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı rekorlar serisine 1992 TL ile bir yenisini ekledi. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Altın piyasasındaki dalgalı seyir sonrası yatırımcısı altın piyasasına odaklandı. Peki 5 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte piyasadan canlı rakamlar...