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Haberler Fotohaber Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 13:35

Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Son günlerde altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik, Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına getirdi. Öte yandan dünyada merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin erkenden satın alındığına ilişkin beklentiler 'Altın fiyatları için köpük var mı' sorusunu getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sorunun cevabını Sabah.com.tr'ye açıklayarak ons ve gram altın fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı. Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? İşte detaylar...

SÜMEYYE TUNCER
Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Fed, ECB ve BOE'nin erken faiz indirimine gideceğine dair umutların azalması altın fiyatları tarafında bir gerilemeye sebep oldu. Ons altın 2.000 dolar psikolojik seviyesinin üzerine yerleşirken ondan destek alan gram altın fiyatı da 1950 TL üzerinde seyrine devam etti.

Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

FED BEKLENTİSİ ONS ALTINI GERİLETTİ

Dünyada analistler faiz indirim beklentilerinin erkenden satın alındığı ifade etmeye başladı. Küresel düzeyde enflasyonun önemli ölçüde düşmediği; Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın ise çok fazla faiz indirimine gideceği beklentileri piyasaları gereğinden fazla önden fiyatlandığı belirtiliyor. Altın fiyatları tarafında bir köpük var mı? Altında kısa ve orta vadede nasıl bir fiyatlama öngörülüyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Sabah.com.tr'ye cevapladı:

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Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ALTINDA KÖPÜK VAR MI?

Merkez bankalarının faiz indirme olasılığı güçlü. Bu beklentimi 2023 yılının son çeyreğinden itibaren koruyorum. Piyasaların genel kanısı da bu yönde. Aslında olması gereken de bu yönde. Çünkü önden yüklemeli faiz artırımlarıyla birlikte ciddi anlamda piyasa sıkılmıştı. Bu kadar önden yüklemeli faiz artırımlarına karşı enflasyon beklenti doğrultusunda çok da düşmemişti. Şu anki ekonomik koşullara baktığımızda faiz oranlarının gerilemesi gerekiyor.

Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları tarafında yaşanan bu yükselişin sebeplerinin tamamı faiz politikasından kaynaklanmıyor. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi gibi etkenler de var. Dolayısıyla altın fiyatları tarafında herhangi bir köpük yok.

Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

"ALTIN FİYATLARI 3 YILDIR BASKILANIYORDU"

Şu anda ons altın 2035 dolar seviyelerinde. Zaten son 3 yıldır baskılanıyordu altın fiyatları. Yüksek enflasyon, büyük gerilimler, bu kadar belirsizlikler varken altın fiyatları zaten baskılanıyordu. Her şeye rağmen altın fiyatları şu an değerinin üzerinde değil.

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