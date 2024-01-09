Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

ALTINDA KÖPÜK VAR MI?

Merkez bankalarının faiz indirme olasılığı güçlü. Bu beklentimi 2023 yılının son çeyreğinden itibaren koruyorum. Piyasaların genel kanısı da bu yönde. Aslında olması gereken de bu yönde. Çünkü önden yüklemeli faiz artırımlarıyla birlikte ciddi anlamda piyasa sıkılmıştı. Bu kadar önden yüklemeli faiz artırımlarına karşı enflasyon beklenti doğrultusunda çok da düşmemişti. Şu anki ekonomik koşullara baktığımızda faiz oranlarının gerilemesi gerekiyor.