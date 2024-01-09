Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
13:35
Altın gram fiyatı ve ONS için ilk hedef belli oldu! İslam Memiş o rakama işaret etti: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Son günlerde altın fiyatları tarafında yaşanan hareketlilik, Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına getirdi. Öte yandan dünyada merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin erkenden satın alındığına ilişkin beklentiler 'Altın fiyatları için köpük var mı' sorusunu getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sorunun cevabını Sabah.com.tr'ye açıklayarak ons ve gram altın fiyatına ilişkin beklentilerini açıkladı. Altın fiyatları düşecek mi yükselcek mi? İşte detaylar...