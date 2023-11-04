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Haberler Fotohaber Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 04.11.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 17:27

Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD verisi sonrası ivme kazandı. Dün ons altın tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerini görürken, gram altın fiyatı da iki haftanın zirvesini gördü. Bugün piyasalarda 1.992 dolar seviyelerinden işlem gören ons altın, ABD verisi, dolar endeksi ve jeopolitik risklerle beraber yükselen bir yatırım argümanı oldu. Altın fiyatları tarafında yukarı yönlü potansiyel hâlâ devam etmekle birlikte İsrail-Hamas savaşında bir süredir dillendirilen ateşkes ihtimallerine bağlı olarak aşağı yönlü riskler de mevcut. Öte yandan altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...

Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Dün ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından uluslararası piyasalarda ons altın hızlı bir yükseliş gösterirken, Kapalıçarşı'da gram altın tarihi zirvesini gördü. Ons altın şu sıralarda 1992 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın fiyatı da 1818 TL'den satılıyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin gerisinde kalmasının ardından ons altın 2004,11 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatı da 1860 TL seviyesi ile rekor kırdı. Gram altın bundan önceki rekorunu 21 Ekim'de 1857,7 TL ile kırılmıştı. Bu hafta 1980-2004 dolar arasında gerçekleştirdiği işlemlerle dalgalı bir şekilde yoluna devam eden ons altın, ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra tekrar 2000 dolar seviyesi üzerini test etti. 2000 dolar üzerinde fazla kalmayan ons altın bugün 1992 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.774,12
SATIŞ(TL) 1.858,47

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Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.936,78
SATIŞ (TL) 3.106,88

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Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 11.992,11
SATIŞ (TL) 12.746,38

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