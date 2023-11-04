Giriş Tarihi: 04.11.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 17:27

Altında yön yukarı! Gram altın tarihi zirvesini gördü! 4 Kasım 2023 gram, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD verisi sonrası ivme kazandı. Dün ons altın tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerini görürken, gram altın fiyatı da iki haftanın zirvesini gördü. Bugün piyasalarda 1.992 dolar seviyelerinden işlem gören ons altın, ABD verisi, dolar endeksi ve jeopolitik risklerle beraber yükselen bir yatırım argümanı oldu. Altın fiyatları tarafında yukarı yönlü potansiyel hâlâ devam etmekle birlikte İsrail-Hamas savaşında bir süredir dillendirilen ateşkes ihtimallerine bağlı olarak aşağı yönlü riskler de mevcut. Öte yandan altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok merak edilenler arasına girdi. İşte son dakika gelişmeleri ile birlikte canlı altın fiyatları...