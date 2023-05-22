Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:44

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

Asgari ücret ara zam 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücret ne kadar olacak işçi ve işverenin gündeminde. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi temmuz zammı ile yeniden değerlendirilecek oran Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamını görmeye hazırlanıyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ilk tahminleri ortaya koydu. İşte, asgari ücret ara zam son durum…