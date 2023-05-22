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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:44

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

Asgari ücret ara zam 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni asgari ücret ne kadar olacak işçi ve işverenin gündeminde. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi temmuz zammı ile yeniden değerlendirilecek oran Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamını görmeye hazırlanıyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Bakan Vedat Bilgin'in açıklaması ilk tahminleri ortaya koydu. İşte, asgari ücret ara zam son durum…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

Asgari ücrete ara zam açıklaması Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den geldi. Ocakta net 8 bin 506 TL seviyesine çıkarılan ücret dolar bazında 455 doların üzerini gördü. Konuşulan net rakam kamuoyu ile paylaşıldı. Asgari ücret ara zam 2023 son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Emekli ve memur temmuz zammı üzerinde etkili olacak enflasyonun asgari maaş zammı üzerinde de etkili olması bekleniyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL?

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 SON DURUM: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında flaş açıklama!

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

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