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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:46

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri... Yıl sonuna doğru netleşecek olan yeni asgari ücret için Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi için geri sayım başladı. Gelecek yılda geçerli olacak yeni ücret Ocak zammı ile belirlenecek olup işveren bu rakamı baz alarak çalışanlarına ödeme yapacak. Bu kapsamda Başkan Erdoğan asgari ücret zammı açıklaması milyonlarca işçi ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2024 Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı hesaplama işlemleri yeni yıl için başladı. Yeni ücret belirleme sürecinde en önemli parametre enflasyon oranları olacak. Ocak zammı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası belli olacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari zam oranı için bazı rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret zammı 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtlar…

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

İLK TOPLANTI BEKLENİYOR! ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlamasına sayılı günler kaldı.

Asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihi yoğun olarak araştırılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantıyı Aralık ayının ilk haftasında yapacak.

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Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

Yapılan artışlara ek olarak, geçen yıl tarihi bir adım attıklarını ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdiklerini anlatan Yılmaz, yeni asgari ücret için müzakere sürecinin üçlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Bu yıl asgari ücret artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiğini, reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Cevdet Yılmaz, 2024'te uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin toplumsal fedakarlık da gerektirdiğini belirterek, "Kısa vadede belki bazı zorluklar yaşayacağız ama orta-uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde refahımızı arttırmış olacağız. İşin özü bu." dedi.

Amaçlarının, kalıcı refahı sağlamak, buna dönük adımları atmak, güçlendirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu da herkese bir sorumluluk yüklüyor aslında. Siyasetçiler olarak bizlere de yüklüyor." şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Aralık ayına kısa süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için taraflar hazırlıklarına başladı.

Komisyonda 15 üye bulunuyor. Bu üyelerden 5 tanesini işçileri temsilen Türk-İş, 5 tanesini ise işverenleri temsilen TİSK oluşturuyor. Komisyon'da ayrıca hakem rolüyle 5 üyede hükümeti temsilen bulunuyor.

Komisyon, asgari ücreti belirlemek için dört kez bir araya geliyor. Dördüncü toplantı sonucunda net bir karar alınıyor ve yeni rakam kamuoyu ile paylaşılıyor.

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