Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Gözler kritik Tespit Komisyonu Toplantısında! Ocak zammı ile yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri... Yıl sonuna doğru netleşecek olan yeni asgari ücret için Bakan Işıkhan ve Başkan Erdoğan açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi için geri sayım başladı. Gelecek yılda geçerli olacak yeni ücret Ocak zammı ile belirlenecek olup işveren bu rakamı baz alarak çalışanlarına ödeme yapacak. Bu kapsamda Başkan Erdoğan asgari ücret zammı açıklaması milyonlarca işçi ve işveren tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2024 Ocakta asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...