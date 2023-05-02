Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 06:33

Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs sebebiyle yayınladığı mesajda "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." İfadeleriyle vatandaşları heyecanlandırdı. Çeşitli senaryoların konuşulduğu zam oranıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek? İşte tüm detaylar.

Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacaklarını ifade eden Bakan Bilgin son açıklamasında yine Temmuz ayını işaret etti. Bu kapsamda ise "2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek?" soruları ülke gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, kulislerde yüzde 20, 25 ve 30 arasında rakamlar öne çıkıyor. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum…

Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

"EMEKÇİLERİMİZ İÇİN ADIMLARIMIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATIYORUZ"

İşçileri tebrik eden Bilgin, "Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

SON DAKİKA