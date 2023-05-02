Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Hayat şartlarını dikkate alan düzenlemeyi devreye sokacaklarını ifade eden Bakan Bilgin son açıklamasında yine Temmuz ayını işaret etti. Bu kapsamda ise "2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek?" soruları ülke gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, kulislerde yüzde 20, 25 ve 30 arasında rakamlar öne çıkıyor. İşte asgari ücret zammı konusunda son durum…