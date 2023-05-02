Asgari ücret zammı hakkında flaş gelişme! Temmuz işaret edildi: 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, asgariye Temmuz’da ara zam gelecek mi?

Asgari ücret zammı Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber gündemde yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs sebebiyle yayınladığı mesajda "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." İfadeleriyle vatandaşları heyecanlandırdı. Çeşitli senaryoların konuşulduğu zam oranıyla ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete Temmuz'da ara zam mı gelecek? İşte tüm detaylar.